Niinistö Saksan ja Venäjän putkihankkeesta: On vaikea nähdä, miten toinen putki olisi turvallisuusuhka, kun yksi putki on jo olemassa

Presidentti Sauli Niinistö sanoi tänään Saksan ja Venäjän välisestä Nord Stream 2 -putkihankkeesta, että on vaikea nähdä, miten toinen putki olisi turvallisuusuhka, kun yksi putki on jo olemassa.

Niinistö katsoo, että hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittiset kirjaukset ovat merkityksellisiä, mutta niissä ei ole merkittävästi uutta. Hän puhui Naantalissa Kultaranta-keskustelujen julkisessa puheenvuorossa.

Niinistö sanoi, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) linjausten pohjalta on hyvä jatkaa yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Tänään käynnistyneet Kultaranta-keskustelut käsittelevät maailman murrosta ja Euroopan tulevaisuutta.

Maailman murrosta ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevän tilaisuuden päävieras on Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Niinistö ja Steinmeier käyvät kahdenväliset keskustelut jo ennen illan julkisia puheenvuoroja.

Huomenna paneelikeskustelussa Suomesta eurooppalaisen turvallisuuden tekijänä pääsevät ääneen muun muassa pääministeri Antti Rinne (sd.) ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Niinistön ensimmäisellä presidenttikaudellaan aloittamat Kultaranta-keskustelut järjestetään nyt jo seitsemättä kertaa. Tänä kesänä teemana on ”Maailma murroksessa – mihin menee Eurooppa, miten pärjää Suomi?”.

Kaksipäiväiseen tilaisuuteen on kutsuttu noin sata asiantuntijaa ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri puolilta.

STT

Kuvat: