Salolaisia vientiyrityksiä: Niskavuorelaisella otteella maailmalle

Huipputekniikka ja talonpoikaisajattelu lyövät hykerryttävällä tavalla kättä salolaisessa vientiyrityksessä Twig Com Oy:ssä.

Henkilöhälyttimiin erikoistunut yhtiö ei ole ulkoistanut valmistustaan halpamaihin. Sen tuotteet suunnitellaan, valmistetaan, myydään ja huolletaan saman katon alla, kompaktissa hallissa Halikossa.

Yhtiö ei tavoittele pikavoittoja vaan maltillista kasvua. Tuotekehitykseen panostetaan reilusti. Sillä varmistetaan, että myytävää riittää tulevaisuudessakin.

– Meillä on hyvin niskavuorelainen ote yrittämiseen. Omista pelloista on tuotto otettava, myyntijohtaja Tomi Raita määrittelee.

Kokonaisvaltaisesta ”talonpidosta” kertoo sekin, että yhtiön halli lämpiää maalämmöllä ja että tontilla olevalle niitylle on istutettu 82 eri kasvilajia.

– Perinteisesti tuotantotilojen pihalle kylvetään kahta lajia, ruohoa ja asvalttia. Me haluamme pitää huolta myös biodiversiteetistä, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Nieminen sanoo.

Salolaisille Twig Com Oy on vieras, vaikka kahdeksan vuotta toimineella yhtiöllä on vankat juuret Benefoniin, Mobiraan ja Saloraan asti.

Yhtiö on voinut pitää kotikentällään matalaa profiilia, koska sen tuotannosta 98 prosenttia menee vientiin. Päämarkkina-alue on Euroopan unioni. Lisäksi vientiä on esimerkiksi Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Vientimaita on yhteensä lähes 40.

”Maailman pienin kännykkätehdas” ei suoranaisesti valmista kännyköitä, vaan turva-alan ammattilaisille tarkoitettuja henkilöhälyttimiä, joissa on kännyköistä tuttuja ominaisuuksia.

Esimerkiksi Twig Comin valmistaman henkilökorttipitimen voi nähdä roikkumassa hotellin vastaanottotyöntekijän, kauppakeskuksen myyjän ja kotisairaanhoitajan kaulassa.

Viattoman näköisen mustan pitimen sisältä löytyy hälytin, puhelin ja paikannus. Sen avulla yksin työskentelevä voi hälyttää apua uhkaavassa tilanteessa. Laite hälyttää silloinkin, jos joku repäisee sen irti.

Metsuri, nuohooja, huoltomies, teollisuusprosessin valvomon työntekijä, vartija – nykyaikana moni tekee yksin töitä, joissa on tapaturmariski. Hätätapauksia varten mukana kulkee kännykkä, mutta entä sitten, kun nuohooja putoaa katolta eikä pysty hälyttämään apua?

Twig Comin henkilöhälytin lähettää tarvittaessa tiedon henkilön kaatumisesta valvomoon tai työnjohtajan kännykkään. Se kertoo työntekijän tarkan sijainnin, jonka perusteella voi lähettää apua. Sijainti voidaan määrittää tarvittaessa huoneen tarkkuudella sisätiloissakin.

Salolaisyhtiön laitteet kestävät vettä ja kovaa käyttöä. Ne voidaan valmistaa suojauksella, joka mahdollistaa käytön räjähdysalttiissa ympäristössä.

Twig Comin laitteilla varustettiin esimerkiksi helmikuussa pataljoona hitsareita, jotka tekivät huoltoa Shellin öljynjalostamossa Qatarissa.

– Jos tulee hätä, on mahdollista paikantaa, missä henkilö on. Ja jos tulee suurempi hätä ja tarvitaan evakuointi, hälytys menee kerralla kaikille, Tomi Raita kertoo.

Twig Comilla on maailmalla kymmeniä kilpailijoita. Kiinassa ja Indonesiassa valmistettuja laitteita saa useita yhden salolaisen hinnalla.

Varsinaissuomalainen vaatimattomuus loistaa poissaolollaan, kun Jukka Nieminen kertoo, miksi salolaisyhtiö pärjää kilpaillulla turva-alalla.

– Paras tuote, paras asiakaspalvelu, halvin kokonaishinta. Me pystymme paikantamaan tarkemmin ja kattavammin kuin kilpailijat. Pystymme takaamaan, että laite on luotettavin. Sillä on arvoa, kun toimii alalla, jossa panoksena on ihmishenkiä. Viidakkorumpu tuo meille tästä syystä uusia asiakkaita, Nieminen sanoo.

Twig Comin laitteet kestävät käytössä pitkään. Uudet laitteet keskustelevat edellisten sukupolvien ja erilaisten valvontajärjestelmien kanssa.

Niskavuorelaisuuteen Twig Comissa sopii sekin, ettei yhtiössä avata ovea pikavoittoja etsiville pääomasijoittajille.

Ottajia voisi olla, sillä yhtiö on tehnyt joka vuosi voittoa. Viime vuonna liikevaihto oli runsaat neljä miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja noin 1,5 miljoonaa.

Yhtiö kasvaa 20 prosenttia vuodessa. Tänä vuonna Halikosta lähtee maailmalle noin 25 000 laitetta.

– Jos mukaan otettaisiin pääomasijoittajia, sieltä tulisi ukaasi, että tämän pitää olla 50 miljoonan euron bisnes viidessä vuodessa. Me haluamme tehdä hyviä tuotteita ja kasvaa maltillisesti, Tomi Raita sanoo.

Twig Comin ruokailuvahvuuteen kuuluu 20 työntekijää, joista moni on osakkaana yhtiössä. Hyvä tuotto poikii osinkoa ja tulospalkkioita muillekin kuin kolmelle perustajalle.

Yhtiön hallinto on mahdollisimman kevyt. Organisaatiossa ei ole yhtään sihteeriä, ei edes toimitusjohtajaa. Jukka Nieminen hoitaa tehtävät hallituksen puheenjohtajana.

– Meillä on kollegiaalinen päätöksenteko. Yhdessä keskustellaan, ja jonkinlaiseen konsensukseen on aina päästy, Nieminen sanoo.

Yksi asia twigiläisiä ihmetyttää. Yhtiö on aika ajoin hakenut uusia työntekijöitä tuotantoon ja tuotekehitykseen, mutta esimerkiksi osaavia automaatiosuunnittelijoita ei ole löytynyt.

– Luulisi, että Salon teollisuushistorialla alan tekijöitä löytyisi, Tomi Raita ihmettelee.