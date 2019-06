Nordea kertoo mediayhtiön kuvanneen pääkonttorin tiloja luvatta – drone lensi vain metrien päässä ikkunoista

Mediayhtiön nelikopteri kuvasi luvatta Nordean pääkonttorin tiloja Helsingissä helmikuussa, pankin viestintäjohtaja Kati Tommiska kertoo tänään julkaisemassaan blogissa. Tapaus sattui samana päivänä, jolloin Nordean viime vuoden tilinpäätös julkaistiin.

– Yhtäkkiä konserniviestinnän tiloihin tulee kollegani samasta kerroksesta ja sanoo, että kerroksen ikkunan takana on drone. Lähimmillään kahden metrin päässä ikkunasta – paikallaan, Tommiska kirjoittaa.

Tommiska sanoo STT:lle, että ensireaktio kuvaamiseen oli häkellys. Nordean mukaan drone kuvasi yhteensä noin puolen tunnin ajan, välillä kauempaa ja välillä hyvin lähellä ikkunoita. Selvittelyn jälkeen ilmeni, että kuvauskopteria ohjattiin Teollisuuskadun varrelle pysäköidystä autosta. Tommiskan mukaan auto kuului rekisterin perusteella tunnetulle mediatalolle. Auto lähti nopeasti pois, kun vartija lähestyi sitä.

Mediayhtiöstä vastattiin Nordean kysyessä kuvauksista, että kyse on ”aivan normaaleista uutis- ja ajankohtaiskuvauksista”. Tommiska ei halua paljastaa, mikä mediayhtiö on kyseessä.

– Toiveeni ja tarkoitukseni on, että tästä asiasta alettaisiin käydä keskustelua. Me emme olleet tällaiseen valmistautuneet, enkä usko että kovin moni muukaan yritys, Tommiska sanoo.

– On aika uusi ilmiö, että kerrostalojen ylimmissä kerroksissa voidaan kuvata suoraan.

Nordea penää pelisääntöjä kopterikuvauksille

Nordeassa alkoi Tommiskan mukaan tapahtuneesta keskustelu, jossa pohdittiin, onko tietosuoja vaarantunut. Pohjoismaiden suurimmalla pankilla on paljon luottamuksellisia asiakastietoja ja sisäpiirintietoa.

Rikosilmoituksen teosta yhtiö päätti luopua, kun selvisi, että kyse on mediayhtiöstä. Julkisen sanan neuvosto (JSN) ei Tommiskan mukaan ottanut asiaa Nordean pyynnöstä huolimatta käsittelyyn, sillä yritys ei yksilöinyt, missä ohjelmassa kuvattua materiaalia käytettiin.

Tommiska haluaisi, että mediayhtiöillä olisi selvät linjaukset kuvauskopterien käytöstä.

– Monet kansainväliset mediat ovat tehneet ohjeistukset siitä, mitä on vastuullinen drone-journalismi.

Koptereita saa yleensä lennättää, rikoslaki rajoittaa kuvaamista yleisesti

Muutaman kilon painoisten kuvauskoptereiden lennättäminen on yleensä sallittua. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Jukka Hannola toteaa, että lennätyksen kieltoalueita on vain vähän. Lennättäminen on kiellettyä esimerkiksi Puolustusvoimien alueilla ja eräissä valtionhallinnon tärkeissä kohteissa, kuten valtioneuvoston linnan ympäristössä Senaatintorilla sekä presidentin ja pääministerin virka-asuntojen luona.

Nordean pääkonttorin sijaintipaikalla Helsingin Vallilassa dronen lennättäminen ei ole kiellettyä.

Dronella kuvaamista sen sijaan säännellään samoin kuin kuvaamista yleisesti. Ihmisen yksityisyyttä suojataan salakatselulta rikoslaissa. Liikesalaisuuksia suojataan vakoilulta.

https://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/finanssimaailma-blogi/2019-06-26-blogi-drone-nordean-ikkunan-takana-mitas-nyt-tehdaan.html

STT

