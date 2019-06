Norja kieltää turkistarhauksen – ”Iso voitto eläinten hyvinvoinnille”

Norjan parlamentti eli suurkäräjät on hyväksynyt lain, joka kieltää turkistarhauksen. Parlamentti hyväksyi lain perjantain vastaisena yönä äänin 101-68.

Lain mukaan uusia turkistarhoja ei enää saa perustaa. Olemassa olevat tarhat pitää sulkea helmikuuhun 2025 mennessä.

Turkistarhaus on elinkeinona menettänyt merkitystään Norjassa. Maassa toimii enää alle 200 turkistarhaa, jotka tuottavat noin prosentin maailman minkki- ja kettuturkeista.

Lakihankkeen taustalla olivat hallitusneuvottelujen aikaiset lehmänkaupat oikeistokoalition ja pienen liberaalipuolue Venstren kanssa. Puolue asetti tarhauskiellon ehdoksi sille, että se lähti mukaan oikeistohallitukseen.

Eläintensuojelujärjestöt ovat kieltoon tyytyväisiä.

– Tämä on iso voitto eläinten hyvinvoinnille Norjassa. On ymmärretty, että eläinten huomioonottaminen on tärkeämpää kuin raha ja bisnesintressit, sanoi Noah-eläinsuojelujärjestön johtaja Siri Martinsen.

Hallitus on varannut turkistarhaajille maksettaviin korvauksiin runsaat 500 miljoonaa kruunua (noin 50 miljoonaa euroa). Turkisalan mielestä oikea summa olisi 2,3 miljardia kruunua.

– 500 miljoonaa kruunua saattaa kuulostaa paljolta, mutta tässä ei kompensoida vain työn menetystä. Tässä katoaa kokonainen elinkeino. Tarhaajilla ei ole paljoa muitakaan vaihtoehtoja: lihaa ja maitoa meillä tuotetaan jo liikaa, sanoi turkistarhaajien keskusliiton edustaja Guri Wormdahl.

