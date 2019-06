Norjan Fredrikstad nousi toisella osuudella Jukolan johtoon – Turun Metsänkävijät vaihtoi viidentenä 20 sekuntia kärjestä

Norjalainen Fredrikstad SK johti suunnistuksen miesten Jukolan viestiä kahden osuuden jälkeen. Norjalla oli kaksoisjohto, sillä toisena vaihtoi IL Tyrving viisi sekuntia kärjestä.

Kolmantena yli 10 kilometrin pimeäosuuden jälkeen vaihtoi ruotsalainen Stora Tuna OK (-8).

Suomalaisjoukkueista korkeimmalla toisen osuuden jälkeen oli viidentenä vaihtanut Turun Metsänkävijät. Se oli jäänyt kärjestä 20 sekuntia.

Sijoilla 6-11 vaihtoivat suomalaisjoukkueet MS Parma, Kalevan Rasti, Paimion Rasti, Tampereen Pyrintö, Lynx ja Ikaalisten Nouseva-Voima, joka oli kärkeä jäljessä lähes kaksi ja puoli minuuttia.

Viime vuoden Jukola-voittaja tamperelainen Koovee vaihtoi sijalla 26 ja oli kärkeä jäljessä yli viisi minuuttia.

Historian 71. Jukolan viestissä on seitsemän osuutta. Voittajajoukkueen ankkurin on arvioitu ihanneajan mukaan olevan maalissa tänään kello 6.46.

Paimion Rastille jäi avausosuudesta hyvä mieli

Avausosuuden jälkeen johdossa oli norjalainen Kristiansand OK, jonka aloittaja Dag Blandkjenn johti ruotsalaista Rehns BK:n Jerker Lyselliä ensimmäisessä vaihdossa sekunnilla.

Kolmantena oli norjalainen Fossum IF seitsemän sekuntia kärjestä. Suomalaisjoukkueista korkeimmalla oli avausosuuden jälkeen kuudentena ollut MS Parma, jonka aloittaja Artem Popov vaihtoi kymmenen sekuntia kärkeä jäljessä.

Muista suomalalaisjoukkueista Ikaalisten Nouseva-Voima oli ensimmäisessä vaihdossa yhdeksäs, Lahden Suunnistajat 12:s ja viime vuonna Lahti-Hollolan Jukolassa kolmanneksi sijoittunut Paimion Rasti 13:s, joka oli Kangasalla kärjestä 20 sekunnin päässä.

– Avausosuudesta jäi hyvä mieli. Oli rauhallista menoa, joten näki oman työnsä jäljen. Seuraavalle vuodelle jäi oppimista, että viimeiselle rastille pitää rynnätä kovemmin, Paimion Rastin aloittaja Samuel Heinonen sanoi.

Viime vuoden voittaja, tamperelainen Koovee oli ensimmäisen osuuden jälkeen 20:s, 25 sekuntia kärjestä. Kooveen viestiä vei Jukolan viestin ensikertalainen, uusiseelantilainen Tim Robertson.

– Uskomaton kokemus, Robertson hehkutti kesäyössä otsalamppujen loiston värittämää Jukola-debyyttiään.

Pyrinnön Simosas sai hyvityksen

Kooveen tavoin kilpailun ennakkosuosikkien joukkoon arvioidun Tampereen Pyrinnön Otto Simosas vaihtoi avausosuudelta tasa-ajalla Robertsonin kanssa sijalla 21. Simosaksen viime kesän Jukolan viestiosuus meni pieleen nilkkavamman vuoksi.

– Ei minulla viime vuodesta paineita ollut, mutta kaikki sen muistivat. Oli ihan hyvä, perusvarma ja joukkuetaktiikan mukainen aloitus, Simosas luonnehti.

Avausosuudella ei merkittäviä ratkaisuja tehty, sillä ensimmäisen vaihdon 42 parasta joukkuetta olivat 55 sekunnin sisällä.

STT

Kuvat: