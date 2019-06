Nosturi kaatui kerrostalon päälle Dallasissa, yksi ihminen kuoli

Yksi ihminen on kuollut ja ainakin kuusi loukkaantunut Dallasissa Texasissa, kun nosturi kaatui asuinkerrostalon päälle. Rakennusnosturi kaatui kovassa tuulessa Dallasia piiskanneen myrskyn aikana. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Nosturi aiheutti merkittävää tuhoa viisikerroksisessa talossa ja viereisessä pysäköintirakennuksessa.

Dallas Morning Newsin mukaan kuollut nainen löytyi asunnostaan. Kuudesta loukkaantuneesta kaksi on kriittisessä tilassa.

Myrsky kaatoi sunnuntaina paljon puita ja vaurioitti voimalinjoja Dallasin alueella.

https://www.nytimes.com/2019/06/09/us/dallas-crane-collapse.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur

https://www.dallasnews.com/news/weather/2019/06/09/strong-storms-dallas-fort-worth-sunday-could-produce-hail-damaging-winds

STT