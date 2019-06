Nousuvauhti hiipumassa

Pitkään jatkunut vahva vire työllisyyden kasvussa on tasaantumassa. Työttömien määrä vähenee edelleen, mutta kovin vauhti on hiipunut.

Salossa tilanne on selkeästi parempi kuin vuotta aikaisemmin. Toukokuun lopussa työttömyysaste oli 9,6, kun se vuotta aikaisemmin oli 10,5 prosenttia.

Koko maan työllisyystilanteessa ei suuria muutoksia ole kuluvan vuoden aikana tapahtunut.

Toukokuun tuoreet tilastot eivät anna aihetta suoranaiseen huoleen, mutta eivät myöskään lupauksia työllisyysasteen nopeasta noususta.

Koko maan kausi- ja suhdannevaihteluista puhdistettu työllisyysaste oli toukokuussa 72,6 prosenttia. Siitä on vielä pitkä matka hallituksen tavoittelemaan 75 prosenttiin.

Salossa työttömyys vähenee tasaisesti. Toukokuun lopussa työttömänä oli 9,6 prosenttia. Työttömänä oli toukokuussa 2 279 henkilöä. Vuoden aikana määrä on vähentynyt 270 henkilöllä.

Työttömyys on hellittänyt otettaan rakennemuutoksen kouriin joutuneesta Salosta joka kuukausi jo pitkään. Huhtikuu oli merkkipaalu, kun alle kymmenen prosentin työttömyyslukuihin päästiin ensimmäisen kerran vuosikausiin.

Salon seudun kuntien paras tilanne on Paimiossa, 4,1 prosenttia. Vuosi sitten Paimiolla meni vielä paremmin, kun työttömyysaste oli 3,8.

Maakunnan korkein työttömyys on Turussa, 10,8 prosenttia, ja matalin Nousiaisissa, 3,7 prosenttia.

Työttömien määrän kasvu ei enää pitkään aikaan ole ollut Salon suurin ongelma. Moni työtön on löytänyt uutta työtä, ja työttömien määrä vähenee koko ajan. Myös pitkäaikaistyöttömien tilanne on helpottunut.

Ongelma sen sijaan on kaupungin väkimäärän väheneminen. Moni on joutunut muuttamaan Salosta uuden työn perässä muualle. Lisäksi kuolleisuus on suurempaa kuin syntyvyys.

Väestömuutosten ennakkotiedoissa nähtiin huhtikuussa valoa, kun asukasluku kasvoi 14 asukkaalla. Toukokuussa palattiin taas arkeen, ja väkiluku väheni 33 henkilöä.

Kaikkiaan kuluneen vuoden aikana Salon väkiluku on pienentynyt 116 asukkaalla.