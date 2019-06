Oliko Jari Aarnio huumeita Suomeen järjestellyt Pasilan mies? Hovioikeus antaa tuomionsa tänään aamupäivällä

Hovioikeus antaa tänään tuomionsa niin sanotussa tynnyrijutussa, jossa yhtenä pääsyytettynä on Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Tuomio on määrä antaa kello 9.30.

Aarnio tuomittiin aiemmin käräjillä kymmeneksi vuodeksi vankilaan muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Oikeuden mukaan Aarnio järjesteli vuosina 2011-2013 Hollannista noin 800 kiloa hasista metallitynnyreihin pakattuna.

Käräjäoikeus katsoi syyttäjien tavoin, että Aarnio oli huumeorganisaatiota huumepoliisin sisältä luotsannut Pasilan mies.

– Aarnio on ollut olennaisena keskushenkilönä järjestämässä tynnyreiden sisältämien huumausaineiden maahantuontia, sanotaan vuonna 2016 annetussa käräjätuomiossa.

Aarnio kiistää masinoineensa huumeita Suomeen. Hän katsoo joutuneensa syytteeseen huumerikoksista, joita hänen johtamansa Helsingin huumepoliisi tutki ja joista se epäili liivijengi United Brotherhoodiin kuuluneita miehiä.

Aarnion puolustuksen mukaan käräjäoikeus sivuutti tuomiossaan puolustuksen esittämät seikat, jotka horjuttavat syyttäjän näyttöä.

Käräjillä Aarnion kanssa tuomittiin United Brotherhoodin ex-pomo Keijo Vilhunen, jonka oikeus katsoi pyörittäneen huumeorganisaatiota Aarnion kanssa. Puolustuksen mukaan Vilhunen ei ollut Aarnion tasavertainen rikoskumppani.

Hasistynnyreistä käyty oikeutta vuosia

Oikeusprosessi tynnyrijutussa on kestänyt vuosia. Käsittely alkoi käräjäoikeudessa jo keväällä 2015. Käräjätuomio annettiin vuoden 2016 lopulla, mistä noin puolen vuoden jälkeen käsittely alkoi hovissa.

Noin vuosi sitten hovioikeus sai käsittelynsä valmiiksi ja vetäytyi ratkaisemaan juttua. Samalla Aarnio päästettiin vapaaksi. Oikeus katsoi, että poikkeuksellisen pitkän tutkintavankeusajan vuoksi vangittuna pitäminen olisi ollut kohtuutonta.

Aarniolla on kontollaan lainvoimainen vankilatuomio seurantalaiteyhtiö Trevociin liittyvässä jutussa. Lisäksi Aarniota on viime kesästä lähtien epäilty osallisuudesta Vuosaaren palkkamurhaan vuonna 2003.

STT

