Omaninlahden epäiltyjen öljytankkerihyökkäysten tekijää etsitään – Yhdysvallat julkaisi videon, jolla se sanoo iranilaisten irrottavan räjähtämättömän miinan tankkerista

Iranin ulkoministeriö kiistää maan olevan Omaninlahden hyökkäysten takana ja sanoo Yhdysvaltain syytöksiä perusteettomiksi. Ulkoministeriön edustajan Abbas Musavin mukaan Iran oli auttanut hädässä olleita öljytankkereita ja pelastanut niiden miehistön mahdollisimman nopeasti. Musavin lausunto julkaistiin viestintäpalvelu Telegramissa.

Kahden öljytankkerin epäillään joutuneen eilen Omaninlahdella hyökkäyksen kohteeksi. Norjalaisten merenkulkuviranomaisten mukaan norjalaisomisteisella Front Altair -tankkerilla oli kolme räjähdystä. Toinen epäillyn hyökkäyksen kohteeksi joutunut oli japanilaisomistuksessa oleva Kokuka Courageous -tankkeri. Alusten henkilöstö evakuoitiin.

Yhdysvallat syytti Irania hyökkäyksistä, ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on sanonut maan puolustavan niin omia kuin liittolaisten joukkoja alueella.

YK:n turvallisuusneuvosto oli torstaina koolla suljettujen ovien takana puimassa hyökkäyksiä. Yhdysvaltojen virkaatekevä YK-lähettiläs Jonathan Cohen toisti ulkoministeri Mike Pompeon viestiä ja sanoi iskujen ”osoittavan selvän uhan, jonka Iran muodostaa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle”. Cohen odottaa turvallisuusneuvoston jatkavan lähipäivinä keskustelua iskuihin reagoinnista.

Turvaneuvoston jäsenet vaativat faktoja pöytään

Diplomaattilähteiden mukaan muut turvallisuusneuvoston jäsenet huomauttivat, ettei Iranin syyllisyydestä ole selvää näyttöä. Kuwaitin YK-lähettiläs Mansour al-Otaibi sanoi, että turvallisuusneuvoston jäsenet tuomitsivat väkivallan ja monet heistä vaativat tutkintaa faktojen selvittämiseksi.

– Haluamme tietää, kuka oli tämän tapauksen takana, hän sanoi toimittajille kokouksen jälkeen.

Pompeon mukaan Iranin syyllisyys selviää muun muassa tiedustelutiedoista. Yhdysvallat on alueella vahvasti sotilaallisesti läsnä, joten sillä on paljon tiedustelutietoa, johon vedota.

Yhdysvaltojen laivosto kertoi nähneensä räjähtämättömän miinan yhden tankkerin rungossa. Yhdysvaltain Lähi-itää valvova komentokeskus Centcom julkaisi rakeisen mustavalkoisen videon, jolla se väittää näkyvän, kuinka Iranin partiointialus irrottaa räjähtämättömän miinan tankkerin rungosta. CNN:n lähteet uskovat, että Iran yritti näin viedä todisteita osallisuudestaan hyökkäykseen.

– Yhdysvaltojen arvion mukaan Iran on vastuussa hyökkäyksistä. Arvio perustuu tiedustelutietoon, käytettyihin aseisiin, operaation vaatimaan taitotasoon, iranilaisten viimeaikoina suorittamiin samankaltaisiin hyökkäyksiin sekä siihen faktaan, että millään alueella välikäsien kautta toimivalla ryhmällä ei ole resursseja tai taitoja näin monimutkaisiin operaatioihin, Pompeo julisti.

Ulkoministeri kutsui tapahtumia viimeisimmäksi osaksi hyökkäysten sarjaa, jonka takana hänen mukaansa on Iran tai Iranin tukema taho.

Iran sanoi hyökkäyksiä ”epäilyttäviksi”

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zariftviittasi perjantaina, että Yhdysvaltojen hallinto syyttää välittömästi Irania, vaikka sillä ei ole minkäänlaisia faktapohjaisia todisteita. Hän myös syytti Yhdysvaltoja diplomatian sabotoimisesta. Torstaina hän kutsui tapahtumia ”epäilyttäviksi”.

– Raportoidut hyökkäykset japanilaisomisteiseen öljytankkeriin tapahtuivat samaan aikaan kuin Japanin pääministerin Shinzo Aben ja (Iranin korkeimman johtajan) ajatollah Ali Khamenein pitkä ja ystävällismielinen tapaaminen. Epäilyttävä ei edes riitä kuvaamaan sitä, mitä tänä aamuna todennäköisesti tapahtui, ulkoministeri tviittasi.

Trump kommentoi torstaina, että on liian aikaista edes harkita neuvotteluja Iranin kanssa. Hän sanoi arvostavansa Aben välitysyritystä, mutta iranilaiset ja yhdysvaltalaiset eivät ole valmiita sopimuksen tekoon.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puolestaan tuomitsi torstaina hyökkäyksen siviilialuksia vastaan.

– Faktat ja vastuut täytyy selvittää. Maailmalla ei ole varaa suurempaan vastakkainasetteluun Persianlahdella, Guterres sanoi.

Viime aikojen levottomuudet kiristäneet tunnelmaa

Omaninlahdella ja Persianlahdella on ollut viime aikoina levotonta, ja samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat entisestään kiristyneet. Toukokuussa kaksi saudiarabialaista, yksi norjalainen ja yksi Arabiemiraattien öljytankkeri vahingoittuivat iskuista Arabiemiraattien edustalla. Tapausta ei ole pystytty selvittämään, mutta myös tuolloin Yhdysvaltojen syyttävä sormi osoitti Iraniin.

Viime viikolla Arabiemiraatit kertoi, että alustavien tutkimusten mukaan iskujen taustalla oli todennäköisesti valtiollinen toimija, muttei syyttänyt suoraan Irania tai muuta valtiota.

New York Timesin viranomaislähteen mukaan nyt havaittu räjähtämätön miina muistutti räjähdettä, jota epäillään käytetyn viime kuussa tehdyissä tankkeri-iskuissa.

