Onko Suomen annettava konsuliapua Isis-leirin suomalaisille? Ministeriön päällikkö vastaa kysymyksiin Suomen velvollisuuksista

Syyriassa on Unicefin arvion mukaan noin 29 000 muista maista kotoisin olevaa Isis-taistelijoiden lasta, joista suuri osa on alle 12-vuotiaita. Al-Holin leirillä sotilaiden perheenjäseniä on 11 000.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen odotetaan tekevän lähiaikoina linjauksia siitä, autetaanko Isis-leirillä olevia suomalaisia lapsia ja naisia palaamaan Suomeen. Rinne sanoi maanantaina Iltalehdelle, että hallitus saa lähipäivinä eri viranomaisilta lausunnot asiasta. Sen jälkeen hallitus tekee päätöksen toimenpiteistä.

Konsuliasioiden yksikönpäällikkö Antti Putkonen ulkoministeriöstä vastasi STT:n kysymyksiin sähköpostitse.

Mitä oikeuksia konsulipalvelulaki takaa Syyriassa al-Holin leirillä oleville suomalaisille naisille ja lapsille?

– Konsulipalvelulain mukaan palveluja hädänalaisessa asemassa olevalle voidaan antaa henkilölle, joka on tilapäisesti ulkomailla. Kun henkilöt ovat muuttaneet ulkomaille jo useita vuosia sitten, eivät he ole lain tarkoittamalla tavalla tilapäisesti ulkomailla oleskelevia.

– Palvelut kriisitilanteessa koskevat myös ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia. Edustustolla ei kuitenkaan ole laajempaa avustusvelvollisuutta kuin tosiasialliset toimintamahdollisuudet edellyttävät. Ulkoministeriön Syyriaa koskeva matkustustiedote on jo vuosia ollut tasolla ”poistuttava maasta välittömästi”. Matkustustiedotteessa on todettu, että Suomen suurlähetystöllä ei ole mahdollisuuksia tarjota konsulipalveluja Syyriassa oleville eikä avustaa mahdollisen evakuoinnin järjestämisessä.

Onko Suomen valtiolla mahdollisuutta valita, auttaako valtio heidät al-Holin leiriltä takaisin Suomeen? Millaista pohdintaa ulkoministeriössä on käyty siitä, tuleeko konsulilakia soveltaa al-Holin leirillä oleviin suomalaisiin? Kenen maksettavaksi tulevat kustannukset, joita al-Holin leirillä olevien suomalaisten hakemisesta Suomeen aiheutuu?

– Ulkoministeriö on osallistunut viranomaisyhteistyöhön, jossa tilannetta, siihen liittyviä mahdollisia toimia sekä niiden kustannusvaikutuksia on selvitetty. Tässä tilanteessa lasten oikeuksien toteutumisella on suuri painoarvo.

Miten tähän harkintaan vaikuttaa se, että leirillä olevat suomalaiset naiset ovat vapaaehtoisesti matkustaneet Isis-järjestön ns. kalifaattiin?

– Konsulipalveluita annetaan lain mukaisesti, eikä siihen vaikuta henkilöiden matkustusmotiivit.

Helsingin Sanomissa ennen juhannusta julkaistussa mielipidekirjoituksessa 15 oikeustieteilijää kirjoitti, ettei konsuliavustamisesta saa luopua rangaistuksena. Miten ulkoministeriö näkee tämän asian?

– Avustamisesta luopuminen rangaistuksena ei konsulipalvelulain mukaan ole mahdollista. Konsulipalveluita annetaan lain mukaisesti.

