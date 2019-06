OP:n verkkotunnuksilla kirjautumisessa häiriöitä – korttimaksamisen ongelmista tullut yhteydenottoja

OP:n verkkotunnuksilla kirjautumisessa esiintyy häiriöitä, OP-ryhmä kertoo. Ongelma koskee ulkoisiin palveluihin, kuten Kelan tai verohallinnon palveluihin kirjautumista.

Pankkiryhmän viestinnästä kerrotaan, että vikaa selvitetään parhaillaan. Pankkiin on saapunut yksittäisiä yhteydenottoja korttimaksamisen häiriöistä, ja näitä selvitetään niin ikään.

Myös Nordealla oli aamupäivällä tilapäinen häiriö mobiilipankin palveluissa, mutta vika on saatu korjattua. Nordea on selvittänyt korttimaksamisen häiriöistä tulleita kyselyitä, ja pankin mukaan vika lienee maksupäätteissä.

STT

Kuvat: