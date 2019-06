Osakeyhtiön perustaminen helpottuu – vaatimus 2500 euron vähimmäispääomasta poistuu

Osakeyhtiön perustaminen helpottuu heinäkuun alusta lähtien. Tähän saakka yksityisen osakeyhtiön perustamiseen on vaadittu vähintään 2 500 euron osakepääoma, mutta voimaan astuvan lakimuutoksen myötä alkupääomaa ei vaadita enää lainkaan.

Lakimuutoksen tavoitteena on ollut helpottaa yritystoiminnan aloittamista. Oikeusministeriön mukaan muutoksen on arvioitu alentavan kynnystä perustaa osakeyhtiö sen sijaan, että yrittäjä toimisi elinkeinonharjoittajana.

Yritysmuoto vaikuttaa yritystoiminnan vastuisiin ja verotukseen.

STT