Oskari Mörö palasi kilparadalle vuoden tauon jälkeen – ”Vielä jäi parannettavaa”

Miesten 400 metrin aitajuoksun Suomen ennätysmies Oskari Mörö palasi tiistaina kilpakentälle vuoden tauolta. Mörö voitti Paavo Nurmen kisojen aitakisan ajalla 51,06, joka uupuu miehen SE-tuloksesta runsaat pari sekuntia.

– Kohtuullinen rykäisy, mutta vielä tarvitaan tempoa rutkasti lisää. Juoksun alku oli hyvä, mutta loppuun jäi vielä paljon parannettavaa, Mörö totesi.

Mörö juoksi Suomen ennätyksen 49,04 vuoden 2016 olympialaisissa, ja samana vuonna mies oli EM-kisoissa neljäs. Viime kausi päättyi lyhyeen, kun sitkeän vatsaviruksen seurauksena harjoittelu ei sujunut millään tavalla.

– Ihan pohjalta tähän kauteen lähdettiin. Uuden valmentajan Petra Stenmanin kanssa on hitaasti rakennettu kuntoa, ja muutamista vastoinkäymisistä huolimatta harjoittelu on sujunut mallikkaasti, Mörö kertoi.

Mörön voittoaika 51,06 on kauden kotimainen kärkiaika. Naisten 400 metrin aidoissa Viivi Lehikoinen tekaisi kauden kärkiajaksi 58,55.

STT

Kuvat: