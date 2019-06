Oulun laajassa seksuaalirikosjutussa kolmas tuomio: 23-vuotiaalle miehelle kolme vuotta vankeutta 13-vuotiaan törkeästä hyväksikäytöstä

Oulussa viime vuoden lopulla ilmi tulleessa laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa on annettu kolmas tuomio. 23-vuotias mies tuomittiin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen 13-vuotiaan tytön törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tämän houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Oikeuden mukaan mies ja tyttö olivat tutustuneet sosiaalisessa mediassa ja lyhyen yhteydenpidon jälkeen tavanneet. Tapaamisessa miehen asunnossa mies oli tytön kanssa sukupuoliyhteydessä.

– Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska asianosaisten välinen ikäero on suuri vastaajan ollessa tekohetkillä 22-23-vuotias ja koska kyse on ollut asianomistajan kiinnostuksen hyväksikäytöstä, tuomiossa todetaan.

Yhdyntä oli osan aikaa suojaamaton ja siitä oli oikeuden mukaan aiheutunut tytölle kipua.

Hyväksikäytön jälkeen tuomittu Osman Ahmed Mohamed Humad oli oikeuden mukaan ollut toistuvasti yhteydessä tyttöön ja tarjoutunut maksamaan matkakulut, jos tämän tulee hänen luokseen.

– Yhteydenpidon ja olosuhteiden perusteella Humadilla ei ole ollut mitään asiallista syytä ehdotetuille tapaamisille, vaan hänen tarkoituksenaan on ollut kohdistaa lapseen edelleen seksuaalirikos.

Rikokset tapahtuivat viime vuoden kesän ja syksyn aikana. Humad määrättiin maksamaan uhrille korvauksia 34 000 euroa.

Humad kiisti oikeudessa syyllistyneensä mihinkään rikoksiin.

Kokonaisuudessa annettu vankeustuomiot aiemmin kahdelle

Kyse on tapauksesta, jossa kahdeksan miehen epäillään hyväksikäyttäneen samaa 13-vuotiasta tyttöä. Kokonaisuudessa annettiin ensimmäinen ja toinen tuomio toukokuussa. Ensimmäiselle 21-vuotiaalle syytetylle oikeus langetti neljän vuoden vankeustuomion törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Mies oli muun muassa ollut sukupuoliyhteydessä tytön kanssa. Oikeuden mukaan yhdellä kerralla mies pakotti uhrin jatkamaan sukupuoliyhteyttä väkivaltaa käyttäen. Rikokset oli tehty huhtikuun ja syyskuun 2018 välisenä aikana yksityisasunnossa.

Toinen syytetty, 20-vuotias mies tuomittiin kahden vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies oli oikeuden mukaan sukupuoliyhteydessä 13-vuotiaan uhrin kanssa miehen asunnolla Oulussa. He olivat tavanneet ja tutustuneet sosiaalisessa mediassa miehen otettua tyttöön yhteyttä. Rikokset tapahtuivat viime syksynä.

Rikoskokonaisuudessa miehet ovat harjoittaneet groomingia, joka tarkoittaa lapsen houkuttelua seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

STT

Kuvat: