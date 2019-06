Pääministeri Rinne HS:lle: Isis-leirillä olevia suomalaisia on perustuslain takia lähtökohtaisesti autettava

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan terroristijärjestö Isisin ”kalifaattiin” lähteneitä ja nyt Syyriassa al-Holin leirillä olevia suomalaisia on tarvittaessa autettava, kertoo Helsingin Sanomat.

Rinteen mukaan vaarallisissa olosuhteissa olevia, täysin syyttömiä lapsia täytyy pystyä auttamaan. Lisäksi Rinne sanoo lehdelle, että jokaisella suomalaisella on perustuslain mukaan oikeus saapua Suomeen, mikä viittaa myös aikuisiin.

Hallitukselta on viime aikoina odotettu kantaa siihen, autetaanko Isis-leirillä olevia suomalaisia naisia ja lapsia palaamaan.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006150663.html

STT

