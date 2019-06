Pääministeri Rinne matkaa tänään Viroon – tekee perinteisen Ruotsin-vierailun vasta ensi viikolla

Pääministeri Antti Rinne (sd.) suuntaa tänään Viroon. Kyseessä on hänen ensimmäinen ulkomaanmatkansa pääministerinä.

Rinne ja Viron pääministeri Jüri Ratas tapaavat Tallinnassa. Pääministerit keskustelevat muun muassa maiden kahdenvälisistä suhteista, Itämeren suojelusta ja alueellisen yhteistyön syventämisestä.

Asialistalla ovat myös Euroopan turvallisuuskysymykset ja Suomen heinäkuussa alkava EU-puheenjohtajuus. Viro on puolestaan juuri valittu YK:n turvallisuusneuvostoon kaudelle 2020-2021. Pääministerit keskustelevat siksi sääntöpohjaisen monenvälisen järjestelmän vahvistamisesta.

Suomen pääministeri vierailee perinteisesti ensimmäiseksi Ruotsissa, mutta aikataulusyistä Rinne matkustaa Ruotsiin vasta ensi viikon tiistaina.

Tuoreen hallituksen ministereistä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on jo ehtinyt Ruotsin-vierailulle. Hän tapasi Ruotsin ulkoministerin Margot Wallströmin tiistaina.

STT

Kuvat: