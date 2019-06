Päivällä poutaa, illalla osassa maata voi tulla vettä

Sää on tänään aluksi koko maassa poutaista, joskin lounaassa voi aamusta tulla muutama pisara vettä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sääennusteen mukaan illemmalla lähinnä Pohjanmaan suunnalle saapuu heikkoja sateita. Sateet yleistyvät yötä kohden myös pohjoisessa.

Maan eteläosassa päivän ylimmät lämpötilat ovat 20-25 astetta, keskiosassa 16-21 astetta. Maan pohjoisosassa lämpömittari nousee korkeimmillaan 12-17 asteeseen. Maanantain vastaisen yön odotetaan olevan lämmin maan eteläosissa.

Metsäpalovaroitukset ovat edelleen voimassa suuressa osassa eteläistä ja läntistä Suomea. Varoituksia on annettu Pohjanmaalta Etelä-Karjalaan ulottuvalle vyöhykkeelle ja sen eteläpuolelle. Poikkeuksena on kuitenkin Kanta-Häme, jossa ei tällä hetkellä ole varoitusta voimassa.

STT