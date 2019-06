Palestiinalaisten presidentti Abbas lyttäsi USA:n rauhansuunnitelman: ”taloudellisesta tilanteesta ei pitäisi keskustella ennen poliittista tilannetta”

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas ei hyväksy Yhdysvaltain laatimaa taloudellista rauhansuunnitelmaa palestiinalaisten ja Israelin välille. Abbas sanoi lauantaina, että poliittisista asioista olisi sovittava ennen taloudellisia seikkoja.

Yhdysvallat esittelee ensi viikolla Bahrainissa rauhansuunnitelmansa taloudellisen osan, josta se on jo julkistanut tietoja. Abbasin johtama Palestiinalaishallinto ei aio osallistua Bahrainin kokoukseen.

– Syy tähän on se, että taloudellisesta tilanteesta ei pitäisi keskustella ennen poliittista tilannetta. Niin kauan kuin ei ole poliittista ratkaisua, emme myöskään käsittele taloudellisia asioita, Abbas sanoi Fatah-puolueensa kokouksessa.

Yhdysvaltain mukaan osana rauhansuunnitelmaa palestiinalaisille pyritään keräämään rahoitusta yli 50 miljardin dollarin verran ja luomaan seuraavan kymmenen vuoden aikana miljoona työpaikkaa. Palestiinalaisten mielestä Yhdysvallat yrittää lahjoa heidät rahalla luopumaan oman valtion tavoittelusta.

Palestiinalaisia ei tyydytä myöskään suunnitelman maininta siitä, että palestiinalaisten talouden elvyttämiseen tarkoitettuja miljardeja hallinnoisi monikansallisen kehityspankki korruption välttämiseksi ja hyvän hallinnon varmistamiseksi.

Myös Gazaa hallinnoiva Hamas-järjestö tyrmäsi Yhdysvaltain rauhansuunnitelman tällä viikolla. Hamas ei aio osallistua Bahrainin kokoukseen, kuten eivät myöskään monet sinne kutsutut palestiinalaisyritykset.

Kushner epäilyttää palestiinalaisia

Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta on ollut vastuussa presidentti Donald Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner, joka on työstänyt suunnitelmaa Trumpin erityislähettilään Jason Greenblattin kanssa kahden vuoden ajan.

Palestiinalaisten johto suhtautuu Kushneriin erittäin nihkeästi, sillä hänen tiedetään olevan lämpimissä väleissä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.

Trumpin hallinto on muutenkin nähty palestiinalaisten keskuudessa erittäin Israel-myönteisenä, sillä Trump luopui aiempien presidenttien linjasta ja tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Palestiinalaiset haluavat Itä-Jerusalemista oman valtionsa pääkaupungin.

STT

