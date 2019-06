Lauluntekijä Paula Vesala on saanut ensimmäisenä naisena Työväen Sivistysliiton (TSL) Reino Helismaa -palkinnon.

Palkinto luovutetaan 3-5 vuoden välein Reino Helismaan hengessä henkilölle, joka on merkittävällä tavalla uudistanut suomalaista viihdettä kansallisista lähtökohdista. TSL perustelee Vesalan valintaa hänen monipuolisuudellaan.

Palkinnon suuruus on 4 000 euroa, ja se on jaettu vuodesta 1989 asti. Vesala on seitsemäs palkinnon saanut.

STT

