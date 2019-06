Perussuomalaisten EU-ryhmään yhdeksän puoluetta – ryhmän nimeksi tulossa Identiteetti ja demokratia

Kansallismielisten oikeistopopulistien ryhmä nousee brexitin jälkeen Euroopan parlamentin neljänneksi suurimmaksi, sanoo ranskalainen populistijohtaja Marine Le Pen.

Ranskan Kansallinen liittouma on yksi yhdeksästä oikeistopopulistisesta puolueesta, jotka ovat kokoamassa parlamenttiin yhteistä 73 mepin ryhmää. Puolueet kertoivat torstaina Brysselissä ryhmästään, jonka nimeksi on tulossa Identiteetti ja demokratia.

Yhdeksän puoluetta ovat Ranskan Kansallinen liittouma, Italian Lega, Saksan AfD, Itävallan FPÖ, Belgian Flanderin Vlaams Belang, Tshekin SPD, Viron Ekre, Tanskan kansanpuolue ja perussuomalaiset.

Tämän hetkisillä luvuilla ryhmä on parlamentin viidenneksi suurin.

STT