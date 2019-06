Perussuomalaisten EU-ryhmässä epäillään euroa – riveissä valmiutta luopua myös Venäjä-pakotteista

Kansallismielisten oikeistopopulistien ryhmä nousee brexitin jälkeen Euroopan parlamentin neljänneksi suurimmaksi, sanoo ranskalainen populistijohtaja Marine Le Pen.

Ranskan Kansallinen liittouma on yksi yhdeksästä oikeistopopulistisesta puolueesta, jotka ovat kokoamassa parlamenttiin yhteistä 73 mepin ryhmää. Puolueet kertoivat torstaina Brysselissä ryhmästään, jonka nimeksi on tulossa Identiteetti ja demokratia.

Yhdeksän puoluetta ovat Ranskan Kansallinen liittouma, Italian Lega, Saksan AfD, Itävallan FPÖ, Belgian Flanderin Vlaams Belang, Tshekin SPD, Viron Ekre, Tanskan kansanpuolue ja perussuomalaiset.

Tämän hetkisillä luvuilla ryhmä on parlamentin viidenneksi suurin, vaikka populistipuolueiden tavoitteena oli nousta yhdeksi isoimmista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan tavoitteena on mekanismi, jolla jäsenmaa voisi hallitusti erota euroalueesta.

– Me emme pidä yhteisvaluuttaa onnistuneena. Jotta se toimisi, tarvittaisiin lisää budjettivallan keskittämistä ja lisää kontrollia, mikä taas sotii meidän demokraattisia toimintaperiaatteitamme vastaan.

Ryhmä vastustaa EU:n budjetin kasvattamista ja sitä, että EU saisi uusia omia tuloja esimerkiksi veroina.

– Me kaikki korostamme sitä, että kullakin jäsenmaalla on oltava sekä valta että vastuu päättää omien kansalaistensa veroeuroista.

Tiedotustilaisuudessa lavalla istuivat yhdeksän puolueen edustajat, joista Halla-aho puhui pienempien puolueiden puolesta. Suurin kansallinen puolue ryhmässä on Italian valtapuolue Lega.

Venäjä-kannoissaan jakautuvalta ryhmältä kysyttiin, miten se suhtautuu Venäjä-pakotteisiin. Vastausvuoron otti Saksan AfD:n edustaja, jonka mukaan Venäjä-pakotteet eivät johda mihinkään.

Halla-ahon mukaan AfD:n Jörg Meuthen vastasi kysymykseen omalta osaltaan. Perussuomalaisten kantana hänen mukaansa on, ettei pakotteita voida purkaa ennen kuin Venäjä muuttaa toimintaansa.

EU on asettanut Venäjälle pakotteita muun muassa Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan konfliktin takia.

– Olemme rakentaneet tämän ryhmän joidenkin yhteisten nimittäjien ympärille ja muissa asioissa hyväksymme sen, että mielipiteissä on suurtakin variaatiota.

STT

Kuvat: