Perustuslakivaliokunnan johtoon nousemassa SDP:n Johanna Ojala-Niemelä

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi on nousemassa SDP:n Johanna Ojala-Niemelä. Puolueen eduskuntaryhmä esitti torstaina Ojala-Niemelää perustuslakivaliokunnan johtoon.

Ojala-Niemelä on varatuomari ja neljännen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä.

Perustuslakivaliokunnan johtoon oli veikkailtu myös eduskuntaan palannutta Johannes Koskista (sd.), mutta hänestä on tulossa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajaksi demariryhmä esittää Suna Kymäläistä.

SDP on saamassa puheenjohtajan paikan myös uudessa tiedusteluvalvontavaliokunnassa, mutta sinne SDP:n eduskuntaryhmä nimeää ehdokkaansa myöhemmin.

Risikko sivistysvaliokunnan j

Useat eduskuntaryhmät jakoivat torstaina valiokuntapaikkojaan kansanedustajille.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa kokoomuksen konkariedustaja Ilkka Kanerva, joka hoiti tehtävää myös viime vaalikaudella. Sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi kokoomus valitsi entisen puhemiehen Paula Risikon.

Talousvaliokunnan puheenjohtajuuden kokoomus päätti jakaa kahtia. Valiokuntaa johtaa ensin kaksi vuotta Juhana Vartiainen ja seuraavat kaksi vuotta Sanni Grahn-Laasonen.

EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi nousee vihreiden Satu Hassi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi vihreät valitsivat Outi Alanko-Kahiluodon.

RKP:n eduskuntaryhmä esittää tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi Joakim Strandia.

Eduskunta äänestää valiokuntapaikoista ensi viikolla

Perussuomalaiset ja keskusta kertoivat jo aiemmin valintansa valiokuntien puheenjohtajiksi. Perussuomalaiset esittää ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi Mika Niikkoa, lakivaliokunnan johtoon Leena Merta ja hallintovaliokunnan johtoon Riikka Purraa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi on tulossa keskustan Anu Vehviläinen. Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaksi keskusta esittää Anne Kalmaria ja ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Hoskosta.

Eduskunta äänestää valiokuntien puheenjohtajista ja jäsenistä muodollisesti ensi viikon tiistaina.

STT

Kuvat: