Salon valtuusto alusti tulevia säästöjä

Salon valtuutetut alustivat maanantai-iltana varovasti tulevien vuosien säästöjä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yli neljä tuntia kestäneessä kokouksessa muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen. Peruutuspeiliin katsominen sai päättäjät arvioimaan tulevaisuutta.

Tilinpäätös oli 14,8 miljoonaa euroa alijäämäinen verotulojen romahdettua. Tänäkin vuonna verotuloja tulee todennäköisesti budjetoitua vähemmän. Sen takia on jo päätetty kolmen miljoonan euron sopeutustoimista.

Kaupunkiin on myös perustettu poliitikoista ja virkamiehistä koostuva taloustyöryhmä, jonka on määrä tehdä ehdotuksia talouden tasapainottamisesta pitkällä aikavälillä.

SDP:n Saku Nikkanen varoitti vetämästä käsijarrua niin kuin vuonna 2012.

– Sen jäljet näkyvät nykyarjessakin, hän sanoi.

– Säästöohjelma on tehtävä niin, että Salossa on hyvä elää ja yrittää vielä viiden vuoden päästäkin. Vajaan 15 miljoonan euron alijäämä on niin suuri, että sitä ei katettaisi, vaikka esimerkiksi lopetettaisiin kaikki vapaa-ajanpalvelut. Tuloja tarvitaan lisää.

Keskustan Timo Lehti kaipasi päätöksille muunkinlaista kuin numeraalista seurantaa.

– Kun säästöistä päätetään, seurataanko, ovatko ne toteutuneet vai ovatko menot siirtyneet muualle.

Mira Aaltonen (vihr.) varoitti tasapainottamasta taloutta niin, että se käy lopulta kalliiksi.

– Sudenkuoppia ovat eriarvoisuuden lisääminen sekä ympäristön, ilmaston ja ennaltaehkäisevän työn huomiotta jättäminen. Joillakin aloilla on lisättävä menoja, jotta voimme pitää talouden kunnossa jatkossa. On seurattava entistä tarkemmin ympäristöön ja talouteen vaikuttavia asioita.

Pertti Vallittu (kd.) oli samoilla linjoilla:

– Toivottavasti osaamme uudistaa toimintaa hyvällä tavalla niin, että ei aiheuteta leikkaamalla lisää menoja.

Salossa tehdään parhaillaan oppimisympäristöselvitystä, jossa arvioidaan muun muassa koulujen ja päiväkotien tulevaisuutta.

– Mitä selvitys tuo tullessaan? Lapset ja nuoret eivät voi joutua maksumiehiksi, sanoi vasemmistoliiton Taro Turtiainen.

Turtiainen arveli, että veroja joudutaan lähivuosina nostamaan.

Jaana Haapasalo (sit.) totesi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vapaa-alueiden menojen lisäykset kertovat palvelujen tarpeesta. Hänen mielestään kaupungilla ei ole syytä paniikkiin.

Anna-Leena Yli-Jama (kok.) piti 15 miljoonan euron alijäämää surullisena tuloksena.

– Suunta pitää kääntää, jotta valtion ei tarvitse tulla apuun.

Yli-Jama kiinnitti huomiota siihen, että kaupungin työntekijämäärä on noussut, vaikka väkiluku laskee.

– Tähän ei ole varaa, hän sanoi.

Antti Olkinuora (ps.) totesi, että jossain vaiheessa työntekijämäärän täytyy ”korreloida asukasluvun laskuun”.

– Kaupungin menot on laitettava tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmistä voidaan löytää yhteisymmärrys, uskoo Olkinuora.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän henkilöstötilinpäätöksen mukaan Salon kaupungilla on ollut viimeiset kolme vuotta runsaat 2 900 vakituista työntekijää. Sijaisten määrä on noussut, joten henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut. Se oli viime vuoden lopussa lähes 3 700.