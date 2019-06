Petoeläin raateli neljää hevosta Kuusjoella – Shetlanninponilla lähes pari sataa haavaa

Kun Roger Lumberg meni ruokkimaan hevosia tiistaina aamulla, ponitallilla oli täyskaaos. Lumbergin mukaan petoeläin oli päässyt hevosten aitaukseen ja raadellut yhteensä neljää. Noista hevosista kaksi oli Ruotsista Saloon tiineinä tuotuja tammoja. Nyt kummankaan varsoja ei enää löytynyt mistään.

– Ne ovat varsoneet laitumella, ja varsat ovat päätynet parempiin suihin. Tässä on ollut susille seisova pöytä, Lumberg huokaa.

Pahoja vammoja oli saanut myös Lumbergin oma hevonen, 3-vuotias shetlanninponi ” Kaitsu ”. Hevosesta löytyy lähes pari sataa haavaa, joista pahimmat ovat sen mahassa. Haavoja on myös hevosen esimerkiksi hevosen turvassa ja sen kyljissä.

Tilannetta saapuivat tallille katsomaan eläinlääkäri, poliisi ja paikallinen suurpetoyhdyshenkilö. Lumbergin mukaan eläinlääkäri kuvaili haavoja sellaisiksi, että ne eivät ole toisen hevosen aiheuttamia. Lumberg on itse näyttänyt haavoja myös metsästäviltä tuttaviltaan. He ovat haavat nähtyään nimenneet ne suden jäljiksi.

Poliisi vahvistaa olleensa paikalla Lumbergin tallilla 25. kesäkuuta. Poliisi havaitsi hevosissa haavoja ja naarmuja, mutta tallin ympäristössä ei näkynyt petoeläimen jälkiä.

Suurpetoyhdyshenkilö Esa Ojanen kertoo hänkin, että hevosissa näkyi selvästi haavoja ja naarmuja. Haavoista ei kuitenkaan pystynyt päättelemään, mikä eläin ne on aiheuttanut. Tallin maasto on niin kuivaa ja kovaa, ettei siitä voinut havaita petoeläinten jälkiä.

Ojasesta on mahdollista, että tekijä on voinut olla petoeläin. Jos haavat varmistuvat petoeläimen aiheuttamiksi, Ojanen pitää sutta todennäköisimpänä tekijänä.

– Voi se olla jokin muukin peto, mutta todennäköisesti se sitten olisi susi, Ojanen pohtii.

Kaikkein eniten Lumbergia ärsyttää tapahtuneessa se, että hän on havainnut tallin ympäristössä susia myös aiemmin. Lumeen on painunut tassunjälkiä aivan tallin pihapiirissä asti. Omasta ympäristöstään hän on yrittänyt karkottaa susia kotikonstein, esimerkiksi soittamalla radiota ja pitämällä valoja päällä. Hevosia ympäröi sähköaita, josta suden tai muun petoeläimen ei pitäisi päästä läpi.

Aluksi Lumberg kertoo ilmoittaneensa susihavainnoistaan eteenpäin. Pian hän kuitenkin lopetti havainnoista ilmoittamisen, sillä hän koki, ettei hänen havaintojaan uskota tai niihin ei reagoida.

– Kukaan ei uskonut minua. Jäljistä saatettiin sanoa, että ne ovat ketun jättämiä.

Ojanen vahvistaa, että Kuusjoen alueella liikkuu susia, ja niistä tehdään tasaisin väliajoin havaintoja. Yleensä kyse on yhdestä tai kahdesta sudesta, kun taas syys-talven aikana sudet voivat liikkua suuremmassa laumassa.

Kaikkia susista saatuja havaintoja ei voida pitää varmoina. Ojanen huomauttaa, että esimerkiksi koiraa saatetaan joskus luulla sudeksi.

Ojanen ei tiedä, että alueella olisi ollut tapauksia, joissa petoeläimen olisi nähty hyökkäävän kotieläimen kimppuun.

Epäilyjä petoeläinten aiheuttamista vammoista on sen sijaan ollut. Helatorstaina Laura Mikkolan omistamassa hevosessa havaittiin raatelujälkiä. Tapaus sattui Mikkolan pihapiirissä Koski TL:llä, noin kymmenen kilometrin päässä Lumbergin tallilta.

Hevosen saamat haavat tulehtuivat pahasti, mutta ne saatiin antibiootti- ja huuhteluhoidon avulla kuntoon. Haavojen tekijäksi epäiltiin tässäkin tapauksessa sutta, mutta ilman näköhavaintoja asiasta ei voida olla varmoja.