Pihakoivut sitten lähtivät

VIRPI LIETZÈN. Pihalla kasvoi kolme koivua. Olivat siihen joskus itsekseen itäneet ja lähteneet kasvamaan.

Koska koivut olivat pihan pohjoisella puolella, oli niitä vasten otettu vuosien mittaan monet valokuvat. Aurinko jäi sopivasti kuvaajan selän taakse ja koivuista tuli kuviin kaunis tausta. Syntymäpäiviä, kesäjuhlia, perhepotretteja, halauksia, kukkakimppuja ja iloisia hymyjä.

Koivujen kasvua oli mukava katsoa. Koivuhan on siitä kiitollinen puu, että se kasvaa suhteellisen nopeasti. Hennoista valkorungoista kasvoi komeita puita.

Keväisin oli mukava seurata, miten yksi koivuista sai aina lehtipeitteensä muita aiemmin. Hento viherrys kasvoi ensin hienoksi vaaleanvihreäksi ja sitten syväksi vihreydeksi. Kevään edistyminen kuin symboloitui koivuihin. Ja mikäpä kesää paremmin kuvastaisi kun valkokylkinen koivu.

Vaan kaikelle on aikansa. Jo pari vuotta sitten huomasin, että koivukolmikko oli kasvanut yhteen. Puut olivat niin lähellä toisiaan, että varsinkin keskimmäisen oksistossa näkyi jo likistyksiin jääminen.

Niinhän pihapuille tuppaa aina käymään, olivatpa ne istutettuja tai itsekseen pihaan tulleita. Ne kasvavat suuriksi eivätkä oikein enää sovi paikalleen.

Koska silmä ja mieli kiintyy tuttuihin näkyihin kovasti, aloimme jo viime syksynä totutella itseämme ajatukseen, että ainakin yksi koivuista saa lähteä. Valinta oli helppo tehdä, sillä keskimmäiselle koivulle ei kerta kaikkiaan ollut kasvutilaa. Niinpä keskimmäinen puu kaadettiin huhtikuussa.

Lähekkäin kasvavat puut ovat kuulemma jonkinlaisessa symbioosissa keskenään. Siltä ainakin meidän pihassamme näytti toukokuussa, sillä toinen jäljelle jääneistä puista voi silmin nähden huonosti kaadon jälkeen.

Lehtipeite tuli vaivalloisesti, ja osa oksista jäi paljaiksi. Katsoimme kitumista aikamme ja päätimme kaataa senkin.

Maisema näytti hetken aikaa paljaalta ja oudolta, kun tutuista puista vain yksi oli jäljellä. Vaan eipä mennyt aikaakaan, kun koivujen alla kasvaneet kukat olivat jo komeampia kuin aikaisempina vuosina. Luonnossa aukot täyttyvät nopeasti, tavalla tai toisella.

On muutamia varmoja merkkejä, joista ihminen tietää tulleensa vanhaksi. Nyt en puhu rypyistä vaan siitä, miten ihminen suhtautuu ympäristöönsä, sisällä ja ulkona.

Esimerkiksi omakotitalon asukkaiden iän tietää usein vain vilkaisemalla puutarhaa. Asukas on mitä todennäköisimmin vanha, kun pihalla kasvaa suuria puita liian lähellä taloa. Myös täyteen tavaroita ja huonekaluja ahdettu koti kertoo siitä, että ihminen ei enää pysty luopumaan.

Itse olen päättänyt taistella vuosien tuomaa kangistumista vastaan. Pihakoivu tai rakaskin tavara saa lähteä, jos sille ei enää ole tilaa tai tarvetta.

Luopumisessa on myös se ihmeellinen juttu, että aina saa jotain uutta tilalle. Sitä uutta ei vaan luopuessaan vielä tiedä. Mutta siinähän se jännitys juuri onkin, siinä ettei tiedä. Sitä myös elämäksi kutsutaan.

Kirjoittaja on toimittaja.