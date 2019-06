Pihlajalinna aloittaa yt-neuvottelut: vähennys jopa 380 henkilötyövuotta

Terveysjätti Pihlajalinna aloittaa yt-neuvottelut, joiden piirissä on 2 400 työntekijää, yhtiö tiedottaa. Tehostamisohjelman uudelleenjärjestelyt voivat johtaa työntekijöiden vähennyksiin. Määrä alustavan arvion mukaan vastaa enintään 380:tä henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Pihlajalinna Oyj:tä ja pääosaa sen tytäryhtiöiden henkilöstöstä. Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät Pihlajalinnan yhdessä kuntien kanssa omistamat niin sanotut kuntayhtiöt.

Tehostamisohjelmalla Pihlajalinna tavoittelee 14 miljoonan euron vuosittaisia suoria kustannussäästöjä. Kyse on yhtiön mukaan ainakin päällekkäisten toimintojen karsimisesta ja tehtävien yhdistämisestä.

– Toiminnan tehostamista ja johtamisjärjestelmän selkeyttämistä, yleistä kulujen hallintaa, henkilöstön käyttöä joustavammin eri toimipisteiden välillä sekä päällekkäisten toimintojen purkamisen mahdollisuuksia on välttämätöntä arvioida tilanteessa, jossa Pihlajalinna on kasvanut voimakkaasti yritysjärjestelyin ja palveluverkkoa kasvattamalla sekä valmistauduttaessa sote-palveluiden toimintamallien ja kysynnän muutoksiin sekä alueellisesti että volyymillisesti väestön ikääntyessä, toimitusjohtaja Joni Aaltonen toteaa tiedotteessa.

STT

