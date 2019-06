Pikaruoka käy kaupaksi – ravintola-alan näkymiä varjostaa pelko anniskelun hiipumisesta veronkorotusten ja matkustajatuonnin vuoksi

Matkailu- ja ravintola-alan elinkeinojärjestö MaRa arvioi alan yritysten liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 5,2 prosenttia. Kasvu on ollut ripeää erityisesti pikaruokaravintoloissa, joiden myynti kasvoi tammi-maaliskuussa 7,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. MaRa pitää kokonaisuudessaan alan myynnin kasvua melko hyvänä.

Uutta hallitusta ravintola-ala varoittaa alkoholiverotukseen kaavailluista muutoksista. Hallitusohjelman mukaan alkoholiveroa korotetaan 50 miljoonalla eurolla. MaRan mukaan kiristykset heikentävät ravintoloiden ja matkailun työllisyyttä.

– Alkoholin verotus on Suomessa jo nyt EU-maiden kärjessä. Hallituksen päätös korottaa jälleen alkoholiveroa siirtää alkoholin kulutusta entisestään ravintoloista puiston penkeille, MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi sanoo järjestön tiedotteessa.

Vuodesta 2003 lähtien anniskelu ravintoloissa on vähentynyt kolmanneksen. MaRa huomauttaa myös mahdollisesta matkustajatuonnin kasvusta, kun Viro on aikeissa alentaa alkoholiveroaan neljänneksellä heinäkuun alusta eteenpäin.

Matkustajatuonti kasvaa

Vuosina 2003-2018 alkoholin matkustajatuonti on kasvanut 61 prosenttia. Samalla ajanjaksolla alkoholin vähittäismyynti on vähentynyt 13 prosentilla ja anniskelumyynti 32 prosentilla.

THL:n tilastojen mukaan puhtaana alkoholina mitattuna alkoholin matkustajatuonti lisääntyi 7,3 prosenttia viime vuoden toukokuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana.

Matkustajatuonnin on arveltu kasvavan entisestään, koska Suomi on noudattanut kireää verotuslinjaa, jolta Viro on nyt kääntymässä. Viron huolenaiheena on ollut verotulojen menetys vuorostaan etelänaapuri Latvialle.

Suomi on EU-maiden kirein oluen alkoholiverottaja ja toiseksi kirein väkevän alkoholin ja viinin verottaja. Alkoholiveroa korotettiin tämän vuoden alussa 30 miljoonan euron verran, ja hallitusohjelmaan on kirjattu suunnitelma korottaa sitä jälleen ensi vuoden alussa 50 miljoonan eurolla.

STT

