Pirkanmaan käräjäoikeudessa aletaan puida syytteitä poikkeuksellisen suuren kokaiinimäärän maahantuonnista

Pirkanmaan käräjäoikeudessa aletaan tänään käsitellä syytteitä poikkeuksellisen laajasta kokaiinin maahantuonnista. Poliisi on kertonut aiemmin epäilevänsä, että Suomeen tuotiin vuosina 2017-2018 yhteensä 13 kiloa kokaiinia. Poliisin mukaan kuriirit kuljettivat kokaiinin Hollannista Suomeen kehonsisäisesti 21 erässä.

Tänään alkavassa oikeudenkäynnissä on viisi syytettyä, joiden epäillään sekaantuneen maahantuontiin.

Yksi tänään syytetyn penkille istuvista on mies, joka on kertonut itse oikeudessa olleensa liivijengi Bandidos MC:n jäsen vuodesta 2002 asti ja liittyneensä Nokian Bandidosiin vuonna 2009. Hän oli yksi syytetyistä niin sanotussa Pirkanmaan amfetamiiniöljyjutussa, jossa pääosa syytteistä hylättiin hovioikeutta myöten. Mies tuomittiin jutussa reilun 50 gramman kannabiksen hallussapidosta 40 päivän vankeuteen. Vaikka miehen syyksi luettu rikos oli niinkin vähäinen, vankeus tuomittiin ehdottomana miehen aikaisempien vankilatuomioiden takia.

Mies on toiminut kertomansa mukaan liivijengin Nokian-osaston sihteerinä, rahastonhoitajana, ajojärjestelijänä ja kersanttina.

Huumebisnekset kuuluvat poliisin mukaan Bandidosin toimialaan

Bandidos MC on useissa tuomioistuinten ratkaisuissa katsottu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Myös poliisi on antanut oikeudenkäyntejä varten lausuntoja, joiden mukaan jengi olisi rikosten tekemistä varten järjestäytynyt organisaatio, jonka tyypillistä rikollisuutta on esimerkiksi huume- väkivalta- ja talousrikollisuus.

Pirkanmaan amfetamiiniöljyjutussa kuultu Nokian Bandidosin johtajana toiminut mies kertoi, että kerhon tarkoituksena on ainoastaan olla samanhenkisten ihmisten moottoripyöräkerho eikä kerhon hierarkiassa voi hänen mukaansa edetä tekemällä rikoksia.

Nyt käsiteltävä maahantuontijuttu liittyy kokonaisuuteen, jossa on käyty jo kaksi oikeudenkäyntiä. Toisessa NHL-kiekkoilija Jori Lehterä sai neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Aiemmat osiot koskivat pienemmän kokaiinierän maahantuontia ja kokaiinin levittämistä Tampereella.

STT

