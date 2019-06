Pohjois-Korea pitää Trumpin Twitter-kutsua ”kiinnostavana” mutta epävirallisena – Trump kutsui Kim Jong-unin rajalle kättelemään hetken mielijohteesta

Pohjois-Korea ei ole saanut virallista kutsua Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin uuteen tapaamiseen. Trump yllättäen kutsui Kimin Twitter-päivityksessään kättelemään Pohjois- ja Etelä-Korean väliselle vyöhykkeelle.

– Pidämme ehdotusta erittäin kiinnostavana, mutta emme ole vielä saaneet virallista kutsua, Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA kertoi varaulkoministeri Choe Son-huin sanoneen.

Varaulkoministerin mielestä tapaaminen rajalla Trumpin ehdotuksen mukaisesti olisi merkittävä tapahtuma johtajien kahdenvälisten suhteiden syventämisessä.

Trump kertoi kutsun olleen spontaani ajatus, joka syntyi samana aamuna. Hän huomautti, ettei edes tiedä, missä Kim tällä hetkellä on, eli tapaamista ei välttämättä ole mahdollista järjestää.

– Me vaikutamme tulevan juttuun, ja se on hyvä, ei huono asia, presidentti viittasi Kimiin puhuessaan toimittajille G20-kokouksen yhteydessä.

Twitter-kutsu ei välttämättä ole paras mahdollinen väline kutsua pohjoiskorealaisia paikalle, sillä palvelu on Pohjois-Koreassa kielletty. Maan johdolla on kuitenkin todennäköisesti siihen pääsy.

Etelä-Korean mukaan mitään mahdolliseen tapaamiseen liittyvää ei ole vielä vahvistettu. Maa korosti toivovansa vuoropuhelua Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välille, eikä kanta ole muuttunut.

Pieleen menneitä neuvotteluita ja kirjekavereita

Jos Kim tarttuu tarjoukseen, kyseessä on kolmas tapaaminen entisten vihollisten välillä. Neuvottelut Korean niemimaan ydinaseriisunnasta ovat olleet huonoissa kantimissa sen jälkeen kun Trumpin ja Kimin huippukokous Vietnamissa päättyi tuloksettomana. Kumpikin maa syytti toista neuvottelujen epäonnistumisesta, mutta Yhdysvaltain hallinto on ilmoittanut, että toinen tapaaminen onnistuu koska tahansa ilman ehtoja.

Johtajat ovat myös kirjoitelleet toisilleen esimerkiksi kirjeitä.

Etelä-Koreaan matkaava Trump on osallistunut G20-kokoukseen Japanin Osakassa, jossa hän tapasi muun muassa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kiinan valtionmedian mukaan maat sopivat muun muassa kauppaneuvottelujen jatkamisesta.

Pohjois- ja Etelä-Korean välinen demilitarisoitu vyöhyke on Korean sodan päättymispaikka.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1144740178948493314

STT

