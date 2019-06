Pohjois-Korean Kim sai Trumpilta ”erinomaisen” kirjeen

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kirjeenvaihto saa jatkoa. Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan Kim on saanut Trumpilta henkilökohtaisen kirjeen. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

KCNA:n mukaan Kim sanoi kirjettä ”erinomaiseksi” ja kertoi pohtivansa vakavasti sen ”mielenkiintoista sisältöä”.

Kim myös kehui Trumpia erittäin rohkeaksi ja poliittisesti taitavaksi.

Valkoinen talo ei ole vahvistanut presidentin lähettäneen kirjettä Kimille. Aiemmin tässä kuussa Trump kertoi saaneensa Kimiltä ”kauniin” kirjeen.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean neuvottelut ydinaseriisunnasta ovat olleet jumissa sen jälkeen, kun Kimin ja Trumpin huipputapaaminen helmikuussa Vietnamissa päättyi tuloksettomana. Yhdysvallat on vaatinut Pohjois-Koreaa luopumaan kokonaan ydinaseista ennen talouspakotteiden hölläämistä, kun taas Pohjois-Korea haluaisi että jokainen ydinaseriisuntaa edistävä askel palkittaisiin pakotteiden helpottamisella.

Tieto Trumpin kirjeestä tulee vain muutama päivä sen jälkeen, kun Kiinan presidentti Xi Jinping teki harvinaisen valtiovierailun Pohjois-Koreaan. Kiina on eristäytyneen Pohjois-Korean läheisin tukija.

Trump puolestaan tapaa ensi viikolla Soulissa Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin, ja Pohjois-Korea on varmasti esillä presidenttien keskusteluissa.

https://www.bbc.com/news/world-asia-48734571

STT

Kuvat: