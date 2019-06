Pohjoiseen luvassa aurinkoinen kesälauantai, muualla maassa pilvisempää

Pohjois-Suomessa saadaan tänään nauttia aurinkoisesta kesäsäästä. Muualla maassa on epävakaisempaa ja pilvisyys voi olla runsasta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Päivällä pilvipeite rakoilee myös etelämpänä, mutta maan keskivaiheille jää pilvisempi vyöhyke ja paikoin luvassa on sadekuuroja.

Lämpömittari kipuaa pohjoisessa päivällä 17 ja 22 asteen välille, maan etelä- ja keskiosissa päivän ylin lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Kuivuuden takia metsäpalovaroitus on voimassa maan eteläosissa Varsinais-Suomea lukuun ottamatta. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.

STT

Kuvat: