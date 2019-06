Poliisi ampui miestä Malmön asemalla – pommiksi epäilty laukku räjäytettiin

Poliisi on ampunut miestä Malmön rautatieasemalla Ruotsissa. Mies käyttäytyi uhkaavasti ja väitti, että hänellä olisi pommi laukussaan.

Pommiryhmä on tehnyt laukun harmittomaksi. Dagens Nyheterin mukaan pommiksi epäilty laukku olisi räjäytetty paikan päällä. Vielä on epäselvää, oliko laukussa räjähteitä.

– Koska emme tiedä, missä mies on liikkunut. Onko hän ollut yksin vai onko joku muu ollut hänen kanssaan? Emme voi päästää sisään (ihmisiä) ennen kuin meillä on kontrolli alueesta, tiedottaja Ewa-Gun Westford sanoi.

Poliisin tiedottajan mukaan pommiryhmä hälytettiin paikan päälle. Asema evakuoitiin, ja juna- ja bussiliikenne Malmön asemalle ja asemalta keskeytettiin.

Mies toimitettiin sairaalahoitoon. Kenenkään muun ei ole kerrottu haavoittuneen.

Poliisi sai ilmoituksen hieman kello kymmenen jälkeen paikallista aikaa.

STT

