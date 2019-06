Poliisi etsii kadonnutta nuorta

Salon poliisi etsii Somerolta kadonnutta 21-vuotiasta Milla Arosta. Poliisin mukaan Arosen perhe on ollut viimeksi tekemisissä kadonneen kanssa 8. kesäkuuta illalla Somerolla, jolloin Arosen perheenjäsen vei hänet kotiin Peipontielle. Tämän jälkeen kadonneesta ei ole ollut havaintoja, eikä häneen ole saatu yhteyttä.

Aronen on tuntomerkeiltään hoikka ja noin 165 senttimetriä pitkä. Hänellä on mustat pitkät hiukset ja tatuointeja molemmissa käsissä. Katoamishetkellä hänellä oli mahdollisesti päällä musta toppi, musta huppari, mustat housut ja mustat kengät, joissa on myös pinkkiä väriä.

Mahdolliset havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan numeroon 02 954 17237 tai sähköpostiin vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.