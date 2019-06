Poliisi ratsasi Australian yleisradioyhtiön toimitilat, syynä uutisvuoto

Australian poliisi on tehnyt ratsian maan yleisradioyhtiö ABC:n toimitiloihin. Toimi liittyy arkaluonteisten asiakirjojen uutisvuotoon.

Vuonna 2017 ABC sai käsiinsä hallituksen asiakirjoja, joista selvisi, että Australian erikoisjoukot olivat surmanneet syyttömiä miehiä ja lapsia Afganistanissa.

Australian poliisi sanoi, että ratsia liittyy ”syytöksiin salaiseksi julistetun materiaalin julkistamisesta, mikä on vastoin vuodelta 1914 peräisin olevan rikoslain säännöksiä”.

Päivää aiemmin poliisi ratsasi puolestaan toimittajan kodin Canberrassa. Toimittaja oli tehnyt jutun, jossa kerrottiin viranomaisten pyytäneen valtuuksia vakoilla Australian kansalaisia kotioloissa.

Molemmissa tapauksissa on kyse arkaluoteisesta ja mahdollisesti salaiseksi luokitellusta materiaalista, joka on kiusallista maan viranomaisten kannalta.

Toimittajajärjestö: Törkeä hyökkäys lehdistönvapautta vastaan

Pääministeri Scott Morrison on koettanut pysytellä erossa ratsioista, jotka tehtiin vain muutama päivä hänen uudelleenvalintansa jälkeen. Hän on väittänyt, että ratsiat ovat poliisin, eivät hallituksen asioita.

– Australiassa uskotaan vahvasti lehdistönvapauteen. Meillä on lehdistönvapautta koskevat selvät säännöt, hän sanoi vierailullaan Lontoossa.

Toisaalta Morrison sanoi, että Australialla on myös selvät kansallista turvallisuutta koskevat säännökset.

– Kaikkien täytyy toimia parlamentin hyväksymien lakien mukaisesti, hän lisäsi.

Australian toimittajia edustava työntekijäjärjestö leimasi Canberran tapauksen törkeäksi hyökkäykseksi lehdistönvapautta vastaan. Järjestön mukaan tarkoituksena on rangaista toimittajaa, joka kertoo yleisen mielenkiinnon kohteena olevan uutisen.

STT

Kuvat: