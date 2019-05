Poliisi tehovalvoo koulujen päättymisen juhlintaa

Poliisi valvoo tänään koulujen päättymistä juhlivien lasten ja nuorten illanviettoa tehostetusti. Valvonta painottuu nuorten kokoontumispaikoille eli esimerkiksi lasten leikkipaikoille ja päiväkotien sekä koulujen pihoihin, Poliisihallitus kertoo.

Aiemmin tällä viikolla poliisi vetosi vanhempiin, jotta he sopisivat juhlimisen pelisäännöistä ennalta ja pitäisivät yhteyttä lapsiinsa illan aikana. Poliisista korostettiin, että vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on vanhemmilla.

Päättäjäisviikonlopun tehovalvontoja on järjestetty vuodesta 2010 lähtien.

STT