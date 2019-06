Pori voittaa Thaimaan, Mattsson hioo MM-kunnon tutussa altaassa

Thaimaan-leiri ei kiinnosta rintauinnin suomalaistähteä. Matti Mattsson valmistautuu Etelä-Korean MM-kisoihin mieluummin kotikaupungissaan Porissa, tutussa uimahallissa.

– Lähden Etelä-Koreaan viikkoa ennen kisojen alkua. Siellä ehtii tottua aikaeroon. Jos olisin lähtenyt valmistavalle leirille, niin juuri kun olisi tottunut siihen, olisi lennetty kisapaikalle. Tämä on parempi vaihtoehto, Mattsson kertoi sunnuntaina Espoon SM-uinneissa.

Esimerkiksi MM-joukkueen toinen rintauimari Ida Hulkko aikoo kääntää elimistönsä kelloa jo kotimaassa, mutta Mattssonille sellainen ei sovi.

– Siitä tulee vain turhaa stressiä, Mattsson sanoi.

Hänen ainoa arvokisalajinsa on 200 metrin rintauinti, jonka kilpailupäivät ovat 25.-26. heinäkuuta. Mattsson on myös jo varmistanut paikkansa Tokion olympialaisissa, ainoana suomalaisuimarina.

Virheet karisevat huippukunnossa

SM-uintien päätöspäivänä Mattsson kellotti päälajissaan voittoajan 2.10,72. Se on hänen pitkän radan tilastossaan kymmenen parhaan kastissa, ja ulkoaltaassa uituna kelpo aika.

Mattssonin nimissä oleva Suomen ennätys 2.08,95 on kuuden vuoden takaa, mutta muutaman hankalamman vuoden jälkeen Mattsson on päässyt Eetu Karvosen valmennuksessa uuteen nousuun.

– Olen uinut tänä keväänä 2.10:n aikoja. Oli tässä uinnissa muutamia teknisiä asioita, jotka eivät onnistuneet niin kuin olisin halunnut, Mattsson kertoi ja nosti parannettaviin asioihin käännökset ja viimeisen 50-metrisen suoristamisen. Nyt se lähti vinoon.

Hän uskoi, että pienet virheet karisevat, kun keho alkaa herkistyä MM-kuntoon. Espoossa hän pystyi finaalissa ainakin aloittamaan selvästi vahvemmin kuin aamun alkuerässä. Illalla 100 metriä tuli aikaan 1.02,74, aamulla 1.04,08:aan.

Leppävaaran maauimalassa Mattsson keskittyi saamaan nelipäiväisenä kisarupeama hyvän harjoituksen. Startteja kertyi kaikkiaan seitsemän: torstaina kaksi, perjantaina yksi, lauantaina kaksi ja sunnuntaina taas kaksi.

Pöytäkivi tyytyväinen

Ensi kertaa yli 30 vuoteen ulkoaltaassa uidut Suomen mestaruuskilpailut saivat perhosuimari Riku Pöytäkiven tyytyväiseksi, vaikka Espoon Leppävaarasta ei vielä löytynytkään ennätysvauhteja.

– Kaikilla on hyvä fiilis, ja kaikki hymyilevät. Niitä 50 metrin uintien vastatuulijuttuja lukuun ottamatta tosi hyvät kisat, Pöytäkivi sanoi.

Heinäkuisiin MM-kisoihin suuntaava Pöytäkivi kertoi olevansa harjoittelun jäljiltä vielä kovassa lihasjumissa.

– Mihin vaan fysioterapeutti aamulla koski, meinasi tulla kirosana, Pöytäkivi sanoi.

Lähiviikkojen tehtäväsarka on saada paikat niin sanotusti auki. Liikaa ei kuitenkaan saa keventää, jotta uintitehot pysyvät korkealla.

– Punttisalilla lähinnä tuijottelen painoja. Laitan hirveät painot tankoon, otan tangon niskaan ja laitan takaisin telineeseen, Pöytäkivi hymyili.

Sunnuntaina Pöytäkivi harmitteli hidasta alkuaan sadan metrin perhosuinnin SM-finaalissa. Pöytäkivi kellotti ensimmäisen altaanmitan aikaan 25,03, josta satasen loppuajaksi kehittyi 53,54.

– Tuo oli ihan perusuinti. Se jäi neljä sekunnin kymmenystä kauden parhaasta, Pöytäkivi tuumasi.

