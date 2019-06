Venäjän televisio: Putinin suora kyselytunti palvelunestohyökkäyksen kohteena

Venäjän televisiossa parhaillaan käynnissä oleva presidentti Vladimir Putinin suora kyselytunti joutui palvelunestohyökkäyksen (DDoS) kohteeksi, kertoivat järjestäjät. Ohjelman juontajan mukaan hyökkäys puheluja ja viestejä vastaanottavaa keskusta vastaan tehtiin ulkomailta.

Väitetty hyökkäys oli ilmeisesti aiheuttanut joitain ongelmia mutta ei näyttänyt häiritsevän puoliltapäivin alkaneen kyselytunnin jatkumista tavanomaiseen tapaan.

Putin käänsi pakotteet Venäjän voitoksi – tyrmäsi myös väitteet sotatoimista Itä-Ukrainassa

Putininmukaan länsimaiden Venäjää vastaan määräämät talouspakotteet ovat aiheuttaneet enemmän tappioita EU:lle ja Yhdysvalloille kuin Venäjälle. Putin esiintyy parhaillaan Venäjän televisiossa suorassa kyselytunnissa, jossa hän vastailee venäläisten kysymyksiin.

Putin lisäsi, että pakotteiden takia Venäjä on joutunut kehittämään omaa tuotantoaan ja myös maataloustuotteiden vienti on lisääntynyt.

Samassa yhteydessä Putin leimasi pötypuheiksi väitteet, joiden mukaan Venäjä miehittäisi tai kävisi sotaa Itä-Ukrainassa.

Presidentti oli päntännyt tilastonsa

Putin totesi tilaisuuden aluksi, ettei ole mikään salaisuus, että kysymykset elintasosta, tuloista, terveydenhoidosta ja jätehuollosta ovat korkealla kansalaisten huolenaiheiden listalla.

Tulojensa paranemisen perään kyselivät esimerkiksi lääkärit ja palomiehet. Putin vastasi toteamalla, että ainakaan kysyjien mainitsema noin 10 000 ruplan (noin 140 euron) kuukausipalkka ei pitäisi olla mahdollinen, koska minimipalkkaa on Venäjällä nostettu jo sen yli.

Keskustelu kääntyi pian terveydenhuoltoon sekä jonoihin ja pitkään odotusaikaan lääkärille pääsyssä. Toimittajat pohjustivat teemaa haastatteluilla ja suorilla lähetyksissä sairaaloista ja terveysasemilta eri puolilta maata.

Putin myönsi, että monilla Venäjän alueilla perusterveydenhuollon saatavuus on heikentynyt. Presidentti luetteli vastauksessaan sujuvasti kehitystä kuvaavia prosenttilukuja ja muita tilastotietoja, mikä kieli siitä, että hän oli pystynyt valmistautumaan tätäkin teemaa koskeviin kysymyksiin.

Moskovassa televisiostudion yleisöön oli kutsuttu muun muassa venäläisen urheilun ja kulttuurin tunnettuja kasvoja. Järjestäjien mukaan Putinille osoitettuja kysymyksiä oli saatu eri kanavia pitkin ennakkoon pitkälle toista miljoonaa. Vastauksia saadaan vain murto-osaan niistä.

Putinin suora kyselytunti televisiossa on kestänyt aiempina vuosina parhaimmillaan yli kolme tuntia.

