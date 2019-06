Presidenttipari siirtyy Naantalin Kultarantaan tänään

Presidentti Sauli Niinistö siirtyy puolisonsa Jenni Haukion kanssa Naantalin Kultarantaan tänään. Kesävirka-asunnollaan presidentti työskentelee ja ottaa vastaan vieraita.

Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille tervetulovastaanoton venesatamassa Killan laiturilla tänä iltana. Samalla presidentti Niinistö ja Haukio tapaavat yleisöä.

Kesävirka-asunnon alkukesän suurin tapahtuma on presidentti Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut 16.-17. kesäkuuta.

Naantalin Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen tasavallan presidentin kesäasunto vuodesta 1922. Kultarannan graniittilinnan rakennutti 1910-luvulla Alfred Kordelin. Linnan suunnitteli arkkitehti Lars Sonck.

Kultarannan puistot on jaettu kolmeen osaan. Niistä kahteen, muoto- ja hyötypuutarhaan, matkailijat voivat tutustua kesäisin.

STT

