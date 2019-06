Professori valitti Suomesta YK:lle: Lasten jättäminen Isis-leirille rikkoo ihmisoikeussopimusta

Turun yliopiston akatemiaprofessori Johanna Niemi on tehnyt Suomesta valituksen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lasten oikeuksien komitealle. Niemi kertoo asiasta Twitterissä ja blogissaan.

Niemen mielestä hallituksen päätös olla noutamatta suomalaislapsia niin sanotulta Isis-leiriltä Syyrian al-Holista rikkoo useita lasten oikeuksien sopimuksen kohtia.

– Järkytyin suuresti uutisesta, jonka mukaan Antti Rinne ilmoitti, että Suomi ei ryhdy minkäänlaisiin toimenpiteisiin lasten evakuoimiseksi, Niemi sanoo STT:lle.

Pääministeri Rinne (sd.) sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, ettei Suomella ei ole suunnitelmia evakuoida kansalaisiaan leiriltä tai tarjota heille konsulinkyytejä kotiin. Mediatietojen perusteella al-Holin leirillä on ainakin 13 suomalaisnaista ja 33 lasta.

Niemen mukaan Rinteen vastaus eduskunnalle tekee Suomesta aktiivisen toimijan asiassa, ja päätöksestä voidaan siten kannella lasten oikeuksien komitealle.

Niemi kuitenkin odottaa, että Suomen hallitus ratkaisisi tilanteen ennen kuin valitus johtaa mihinkään.

Lapset voidaan hakea ilman vanhempia, sanoo Niemi

Useat oikeustieteilijät julkaisivat juhannuksen alla kannanoton, jonka mukaan Suomen tulisi ryhtyä toimiin lasten ja heidän huoltajiensa tuomiseksi Suomeen.

Niemi ei ollut kannanotossa mukana, mutta katsoo, että ihmisoikeusvelvoitteet puoltavat sekä lasten että heidän äitiensä avustamista pois leiriltä. Jos tähän ei ryhdytä, Niemi ei näe estettä lasten noutamiseen leireiltä ilman vanhempia. Hän ei pidä lasten erottamista vanhemmistaan oikeudellisesti niin mutkikkaana kuin on esitetty.

– Tilanne leirillä on kuitenkin niin paha. Lastensuojelun näkökulmasta nämä vanhemmat eivät nyt selvästi tässä tilanteessa pysty suojelemaan lapsiaan, Niemi sanoo.

Naisia ja lapsia pidetään al-Holissa hyvin vaikeissa olosuhteissa. Kova kuumuus ja ripuliepidemia ovat viime aikoina kärjistäneet oloja leirillä. Lämpötila on noussut päivisin 45 asteeseen, ja avustusjärjestöt pitävät terveydenhuollon järjestelyjä alueella riittämättöminä.

Lasten oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, johon Suomi on sitoutunut. Niemen mukaan hallituksen menettely asiassa rikkoo esimerkiksi sellaisia sopimuksen kohtia, joissa taataan lapsille oikeus elämään ja terveyteen sekä erityiseen suojeluun kun perhe ei voi sitä tarjota.

Niemi oli nykyisen hallituspuolue vihreiden ehdokas kevään eduskuntavaaleissa.

https://twitter.com/niemijoh/status/1144655579111202817

https://johannaniemi.wordpress.com/2019/06/28/communication-to-the-committee-on-the-rights-of-the-child/

STT

