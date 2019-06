PS kasvatti etumatkaa

Perussuomalaiset jatkaa suurimpana puolueena sekä Helsingin Sanomien että Ylen kannatusmittauksissa.

Ylen kyselyssä perussuomalaiset on nykäissyt hieman suuremman eron. HS-gallupissa taas kolmen suurimman eli perussuomalaisten, kokoomuksen ja SDP:n kärki on tasainen.

Vaalien jälkeen monissa puolueissa hiotaan organisaatiota terävämpään iskuun. Hyvässä vedossa olevalla perussuomalaisilla tätä tarvetta on vähemmän. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoittikin haluavansa jatkaa puolueen johdossa.

Halla-aho nousi puheenjohtajaksi kesäkuussa 2017. Valinta johti dramaattisiin seurauksiin, kun pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini joukkoineen marssi ulos ja perusti sinisten ryhmän.

Tämän kahtiajaon selvä voittaja on perussuomalaiset, kun taas siniset käytännössä katosi puoluekartalta.

Ylen kyselyssä perussuomalaisia kannattaa 19,5 prosenttia. Siinä on selvää nousua eduskuntavaaleihin, jossa puoluetta äänesti 17,5 prosenttia. HS-gallupissa perussuomalaisten kannatus on 18,2.

SDP:n kannatus on Ylen kyselyssä 17,4 ja kokoomuksen 16,7 prosenttia. HS-gallupissa puolueet ovat tasalukemissa 17,5 prosentissa. Vaaleissa SDP:tä äänesti 17,7 ja kokoomusta 17 prosenttia.

Keskustan alamäelle gallupit osoittavat jatkoa. Eduskuntavaaleissa puoluetta äänesti 13,8 prosenttia. HS-gallupissa kannatus on 13,2 ja Ylen gallupissa vain 12,4 prosenttia.

Tuoreet lukemat osoittavat, että ainakaan mitään nopeaa nousua keskusta ei vaalitappion jälkeen saanut.

Uuden hallituksen syntyminen ei näihin kyselyihin ehtinyt vaikuttaa. Sen sijaan hallitusneuvotteluja mittausten loppupuolella jo käytiin.

Muutamalla päivälläkin voi olla merkitystä, ja Ylen kyselyjaksolla hallitusneuvottelut olivat hieman pitemmällä. Se voi selittää esimerkiksi perussuomalaisten ja keskustan kannatuslukujen eroja.

Seuraavista kannatusmittauksista voidaan peilata kansalaisten arviota uudesta hallituksesta ja sen ohjelmasta.