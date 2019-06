Puuttunut palanen – nopeasti palloa liikuttava Iiro Vanha tahditti SalPan rökälevoittoon

Jari Vuorio

Iiro Vanha tuntuu olevan se puuttuva palanen, jota Salon Palloilijat on kaivannut keskikentälleen. Vanha pelasi sunnuntaina toisen ottelunsa SalPan paidassa, ja miehen kotidebyytti Urheilupuiston ylänurmella päättyi Joutsenlauman komeaan 5–1-voittoon Tampere Unitedista miesten Kakkosen B-lohkossa.

– Ihan hyvä esitys, mutta olisivat numerot voineet olla vielä isommatkin. Ja tietenkin tuo yksi harmittaa, mutta ehkä se herätti meidät, tuumi 24-vuotias pelimies vaatimattomasti.

Vanhan mainitsema yksi tarkoitti tamperelaisten nopeaa johtomaalia. Peliä oli pelattu vain vajaa kahdeksan minuuttia, kun Elias Harala puski Omar Kharyn antaman kulmapotkun ohi SalPa-vahti Eemeli Mälkösen.

Unitedin avausmaalin jälkeen kentällä oli kuitenkin vain yksi joukkue, kun SalPa otti pelin nopeasti ja täydellisesti haltuunsa.

Tasoituksen iski 17. minuutilla komean pujottelun jälkeen Jami Siirtola, ja vajaa kymmenen minuuttia myöhemmin Elmo Heinonen ampui vapaapotkun muurin läpi vieraiden maalin vasempaan alakulmaan. Maali oli Heinoselle jo kauden kuudes.

Kun Kasperi Tuomi siirsi SalPan vielä ennen taukoa 3–1 johtoon Vanhan hienosta syötöstä, niin ottelu oli aika lailla taputeltu.

Toisella puoliajalla SalPa likipitäen leikitteli vieraiden kanssa, ja kaunisteli viimeisen vartin aikana voittolukemat Eetu Leppäsen ja Lucas Gabrielssonin kauden avausmaaleilla.

Ottelun selkeä hahmo oli Iiro Vanha. Vanha aloitti keskikentän pohjalla, mutta vaihtoi jo ensimmäisen puoliajan lopussa paikkaa Niko Leskelän kanssa. Kymppipaikka tuntui ainakin Unitedia vastaan sopivan Vanhalle kuin nenä päähän.

Kahden maalisyötön lisäksi Vanha oli koko ajan aktiivisena pelissä mukana, ja siirteli palloa tyylikkäästi maata pitkin. Miehestä oli harvinaisen vaikeaa saada kuvia, koska futsalin maajoukkuemies laittoi pallon liikkeelle pääosin yhdellä tai maksimissaan kahdella kosketuksella.

– Sitten pitää ottaa vaan sellaisia pallottomia kuvia. No tietenkin tykkään pitääkin palloa, mutta tykkään vielä enemmän liikuttaa, se on paljon parempi se, naureskeli Vanha toimittajan ongelmalle.

Iiro Vanha on ollut SalPan mukana vasta runsaan viikon, minkä aikana on tullut kaksi arvokasta voittoa. Sopeutuminen uuteen ympäristöön ja lajin vaihtuminen futsalista jalkapalloon on sujunut siis varsin onnistuneesti.

– Hyvältä tuntuu ja nopeaan olen päässyt sisään joukkueeseen. Kaikki on mennyt tosi hyvin, pohti Vanha tyytyväisenä.

Liian suuria johtopäätöksiä ei sunnuntain ottelun perusteella pidä tehdä sen paremmin Vanhasta kuin SalPastakaan, sillä Tampere Unitedin esitys näytti kaikkea muuta kuin Kakkosen tason pelaamiselta. Joukkue onkin täysin ansaitusti B-lohkon jumbona.

SalPa puolestaan siirtyi voitolla lohkon kärkeen, kun sekä KaaPo että FC Espoo kärsivät hieman yllättävät tappiot. Neljäntenä oleva Gnistan voi toki siirtyä salolaisten ohi, jos se voittaa maanantain ottelussaan GrIFK:n, mutta joka tapauksessa SalPan alkukausi on sujunut kiitettävästi.

MIESTEN KAKKOSEN B-LOHKO

SalPa–Tampere United 5–1 (3–1)

8. Elias Harala 0–1, 17. Jami Siirtola 1–1, 26. Elmo Heinonen 2–1, 38. Kasperi Tuomi 3–1, 74. Eetu Leppänen 4–1, 77. Lucas Gabrielsson 5–1.

SalPan kokoonpano: Eemeli Mälkönen; Kasperi Tuomi, Gentrit Kovaqi, Olli Jalli, Iku Leino, Jami Siirtola (46. Lucas Gabrielsson), Viktor Limnell (46. Pekka Mattila), Ilari Koljonen, Iiro Vanha, Niko Leskelä, Elmo Heinonen (52. Eetu Leppänen).

SalPan muut vaihtopelaajat: Juho Henttinen ja Topias Tiainen.

Erotuomari: Ville Käldström.

Yleisöä: 286

SalPan seuraava ottelu: sunnuntaina 9. kesäkuuta Pallo-Iirot–SalPa kello 18.30.