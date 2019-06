Klassinen miestenpuku on valmistettu 1970-luvun tyyliin. Sininen kangas myötäilee ruotsalaisen näyttelijä Mikael Persbrandtin silmien värisävyä. Persbrandtin puku on yksi monista Somerolle Hovilan kartanon kesänäyttelyyn tuoduista Yleisradion puvuston aarteista.

– Puvun väri on mätsätty hänen silmiinsä, Yleisradion pukusuunnittelija Elina Lario todistaa.

Lario oli vastuussa Persbrandtin puvusta keväällä televisiossa esitetyssä sarjassa Invisible Heroes ja kävi tämän kartanossa Ruotsissa sovittamassa pukua, jota mies käytti esittäessään Ruotsin suurlähettiläs Harald Edelstamia. Tositapahtumiin perustuva suomalais-chileläinen draamasarja kertoo kahdesta suomalaisdiplomaatista, jotka pelastivat tuhansien ihmisten hengen sotilasvallankaappauksen aikaan Chilessä vuonna 1973.

Ensi perjantaina Hovilassa avautuvassa Ruudun takaa – puvut tarinoivat -näyttelyssä on vajaat 30 pukua Yleisradion noin 120 000 asun kokoelmasta.

Näyttelyn on koonnut Yleisradion design-osaston esimies Satu-Marja Nygren yhdessä Elina Larion kanssa. Hovilaan on tuotu asuja kaikilta vuosikymmeniltä, joina Ylellä on suunniteltu ja tehty vaatteita. Puvusto sai alkunsa vuonna 1962, kun taloon tuli paljon vaatteilta Suomen Filmiteollisuudelta.

Lario arvioi, että Hovilaan on saatu näytteille hyvä yhdistelmä historiaa, fantasiaa ja draamaa. Puvustajat ovat halunneet tuoda näyttelyssä esille ammattitaitoaan.

– Tällainen laajempi näyttely on ollut pitkään kehitteillä ja nyt se onneksi toteutuu, Nygren iloitsee.

– Yleisradiossa tehdään ateljeeompelimotyötä, ja niitä hienouksia kaivoimme esille. Olemme valinneet tunnettujen näyttelijöiden päällään pitämiä pukuja.

Osa miesten puvuista on teetetty muualla omien suunnitelmien mukaan kuten Persbrandtin puku Turolla.

Hovilan kartanon emäntä Arja Torkkomäki mieli täksi kesäksi pukunäyttelyä, keksi Yleisradion puvuston ja soitti puvustonhoitaja Pia Björkvistille. Tämä heitti pallon Satu-Marja Nygrenille, joka on työskennellyt Ylellä 40 vuotta. Ensimmäiseksi mukaan päätettiin ottaa kuninkaan sininen röyhelöpuku August Strindbergin kirjoittamasta näytelmästä Kaarle III, jonka nimiroolissa Lasse Pöysti vakuutti katsojat vuonna 1964.

Veli Puolikuusta tulevat esille Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Eeva Litmasen käyttämät kansanedustajien asut ja vuonna 2003 valmistuneesta televisioelokuvasta Tähtikeinu Vesa-Matti Loirin ja Anna-Leena Härkösen asut Eino Leinona ja L. Onervana (oik. Hilja Onerva Lehtinen).

Erilaista tyyliä edustavat Ville Virtasen ja Minttu Mustakallion merirosvoasut vuonna 2016 valmistuneesta nuortensarjasta Heroes of the Baltic Sea, joka yhdisti fantasiaa ja tositeeveetä.

Näyttelijälegenda Sylvi Salosen viimeiseksi jääneestä roolista sarjassa Tuliportaat on esillä jakkupuku, jota Salonen käytti Lehtitalon omistaja Sylvi Kaitalana. Kotikatsomon televisiosarjaa esitettiin vuonna 1998. Satu-Marja Nygren toimi Tuliportaiden pukusuunnittelijana ja Elina Lario puvustajana.

– Sisustimme Sylvi Saloselle myös budoaarin kultaisine kampauspöytineen ja peileineen, itämaisine mattoineen, punaisine samettiverhoineen ja divaaneineen. Hän nautti siitä suunnattomasti. Tuliportaat jäi hänen viimeiseksi tuotannokseen. Hän piti roolistaan erittäin paljon ja olisi halunnut sarjalle jatkoa, Nygren muistelee.

Uuden musiikin kilpailu UMK:n estradivaatteet ja Euroviisuissa käytetyt puvut ovat merkittävässä osassa Hovilan näyttelyä. Esillä on useita Krista Siegfriedsin juontajana käyttämiä näyttäviä mekkoja sekä Suomen Euroviisu-edustaja Saara Aallon Domino– ja Monsters-kappaleiden asut viime vuodelta. Portugalin viisuissa Aallon päällä olleeseen, Swarovskin timanteilla koristeltuun Monsters-pukuun kuuluu lahtelaisen kultaseppä Eero Hintsasen suunnittelema Spine-kaulakoru, jossa on 600 kristallia.

Suorien lähetysten vaatteiden vaihto vaatii nopeutta, rutiinia, tiimityötä ja erityisen hyvin toimivia vetoketjuja.

– Meitä oli neljä puvustajaa ja 24 sekuntia aikaa vaihtaa Krista Siegfriedsin asu punakeltaiseen laahusmekkoon, joka on näyttelyssä esillä. Vaihto tehtiin suoran lähetyksen yleisön edessä sillä aikaa, kun televisiokatsojille näytettiin UMK:n ohjelmatunnusta. Se oli jännittävää, Lario muistaa.

Televisioproduktion alkaessa ohjaaja ja käsikirjoittaja istuvat alas yhdessä kuvaus-, lavastus- ja puvustussuunnittelijoiden kanssa.

– Silloin kokonaisuudelle etsitään yhteinen linja ja tyyli, ettei jokainen tee omiaan, Lario huomauttaa.

Menneisyyteen sijoittuvissa sarjoissa ajan vaatemuotia ei toisteta sinällään, vaan puvusto tekee ajankuvasta oman näköisensä.

– Suunnittelua ei tarvittaisi, jos vain kopioisimme historiaa. Tyylittelemme näytelmien ja sarjojen maailmoja, Nygren selventää.

Draamasarjoissa puvustaja on mukana kuvauksissa ja huolehtii kokonaisuudesta. Nygren sanoo näyttelijöiden olevan nykyään sopeutuvaisempia kuin ennen vanhaan. Aikoinaan oli enemmän ”tähtinäyttelijöitä”, jotka uskoivat tietävänsä kaikesta kaiken eivätkä mieltäneet itseään osaksi kokonaisuutta.

– Tietenkin näyttelijän on tunnettava olonsa kotoisaksi vaatteissa, Lario muistuttaa.

Yleisradion puvusto on järjestetty miesten ja naisten vaatteiden, vuosikymmenten ja kokojen mukaan.

– Välillä se on silti yhtenä mylläkkänä, Nygren nauraa.

Sarjojen kuvauksissa otettiin ennen muistin tueksi Polaroid-kameralla kuva siitä, mitkä asut olivat kenenkin päällä. Nyt kuvat tallentuvat kännykkään ja tietokoneelta voi katsoa, mitä viimeksi on kuvattu.

Lario toteaa, että puvustajien työnkuva on laajentunut:

– Stailaamme myös toimittajat, kun Ylen uutisstudio uudistuu. Vaatteissa tulee korostumaan vastuullisuus, eettisyys ja ympäristöystävällisyys, hän kertoo.

Ruudun takaa – puvut tarinoivat -näyttely on avoinna Hovilan kartanon päärakennuksessa ja Muistojen kultaa – nuoruuden hurmaa -näyttely kivinavetan vintillä (Helsingintie 604, Somero) keskiviikosta sunnuntaihin 5.–28.7. kello 12–16. Liput 8 euroa/näyttely, 14 euroa/molemmat. Elokuussa kartano on avoinna ryhmille.

Luvassa menneiden vuosikymmenten muotinäytös

Hovilan kartanossa on päärakennuksen lisäksi näyttelytilana suuren kivinavetan vintti, jolle on rakennettu kylänraitti 1950–1960-lukujen Suomesta. Edelleen laajentunut Muistojen kultaa – nuoruuden hurmaa -näyttely sisältää menneiden aikojen muotiliikkeen, kampaamon, keittiön, lastenhuoneen, koululuokan, taksitolpan, bensa-aseman, rantapaikan, elokuvateatterin, kahvilan ja tanssilavan sekä kodinkoneuutuuksia esittelevän messuosaston imevine, puhaltavine ja vatkaavine vekottimineen.

Navetan ylisten 50-metrisellä nostalgiakadulla ja sen keskusaukiolla kuvataan sukujuuriltaan somerolaisen Mike Kaireniuksen ja Tomppa Kekäläisen televisio-ohjelma Vintage-valtakuntaa lauantaina 27. heinäkuuta. Miehet omistavat Tuusulassa Weird Antiques -nimisen kaupan.

– Esille tulee kauneutta menneisyydestä eli muotinäytös aidoilla 1920-, 1930-, 1940-, 1950- ja 1960-luvun vaatteilla. Salolaisen Masa Salorannan orkesteri soittaa asukokonaisuuksille kunkin aikakauden musiikkia ja vintage-vaatteisiin vihkiytynyt Ulrika Bachér haastattelee muodin asiantuntijoita, Arja Torkkomäki kertoo.

Hän toivoo muotinäytökseen runsaasti yleisöä.