Formula ykkösten Itävallan gp-kisaan loistolähdön saanut ja neljänneksi noussut Alfa Romeon Kimi Räikkönen sai taipua sekä Ferrarin Sebastian Vettelille että Red Bullin Max Verstappenille, ja Räikkönen on kuudentena kun 71 kierroksen kisasta on takana reilu kymmenen kierrosta.

Kisaa johtaa paalupaikalta lähtenyt Ferrarin Charles Leclerc ennen Mercedeksen Valtteri Bottasta, joka nousi lähdössä toiseksi. Mercedeksen Lewis Hamilton on kolmantena.

STT

Kuvat: