Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas jäi kuudenteen lähtöruutuun formula ykkösten Kanadan gp:n aika-ajoissa. Ferrarin Sebastian Vettel ajoi paalupaikalle ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia. Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli aika-ajojen 17:s.

Bottas on napannut palkintokorokesijoituksen kauden jokaisessa kilpailussa ja on MM-sarjassa toisena tallitoverinsa Hamiltonin jälkeen. Montrealissa ajettava Kanadan gp on kauden seitsemäs kilpailu.

STT

