Räikkösellä ei jäänyt paljoa käteen Kanadan gp:stä – ”Meillä ei missään vaiheessa ollut tarpeeksi vauhtia”

Kimi Räikkösen myönsi F1:n Kanadan gp:n jälkeen, että hänen Alfa Romeo -autonsa vauhti ei vain riittänyt Montrealin radalla. Suomalaiskonkari oli aika-ajoissa 17:s ja ajoi sunnuntain kisassa 15:nneksi.

– Tämä oli aika vaikea viikonloppu käydä läpi, meillä ei missään vaiheessa ollut tarpeeksi vauhtia, ja kisakin oli kaukana täydellisestä, Räikkönen kertoi.

– Kun on sijoilla 12 tai 13, en välitä tulenko maaliin niillä sijoilla vai viimeisenä. Niistä ei saa mitään. Joinain kierroksina auto tuntui vähän paremmalta, joskus taas meiltä puuttui paljon pitoa, tasaisuutta ei ollut.

– Tästä ei jäänyt paljoa käteen.

Räikkönen aloitti kauden vahvasti ja ajoi neljässä ensimmäisessä kisassa MM-pisteille. Sen jälkeen on kuitenkin ollut hankalampaa, kun Alfa Romeon iskukyky on hiipunut ja Räikkönen on jäänyt pisteittä kolmessa kisassa peräkkäin. Hän ei ollut valmis laittamaan Kanadan vaikeuksiaan rengasongelmien piikkiin.

– Kaikilla on samat renkaat, joten varmastikin meillä on työtä tehtävänä automme kanssa. Meidän pitäisi saada joitakin uusia osia seuraavaan kisaan, toivottavasti se auttaa meitä palaamaan pistetaisteluun. Tämä ei ollut helppo viikonloppu, Räikkönen kertoi.

– Meidän täytyy parantaa siellä täällä ja saada uusia osia tehdäksemme autosta taas nopeamman.

Räikkösen kisaa hankaloitti se, että hän joutui tekemään varikkopysähdyksen jo kuuden kierroksen jälkeen, jotta tiimi pystyi siivoamaan jäähdyttimestä romua. Hän teki lopulta kaksi pysähdystä.

– En usko, että se (aikainen stoppi) muutti paljoakaan.

Räikkösen tallitoveri Antonio Giovinazzi ajoi 13:nneksi ja on yhä ilman MM-pisteitä.

STT

Kuvat: