Rakennusteollisuus: Sijoittajien innostus asuntoihin kääntyi kasvuun

Rakennusliikkeiden suunnitelmat asuntotuotannon aloitusmääristä ovat kääntyneet kasvuun, Rakennusteollisuus RT kertoo.

Kasvu keväällä tehtyyn kyselyyn nähden johtuu erityisesti sijoittajakysynnän vahvistumisesta. Rakennusteollisuuden jäsenyritykset ennakoivat aloittavansa kuluvana vuonna noin 15 600 asunnon rakentamisen. Näistä 6 700 on sijoittajille eli vuokrakäyttöön tulevia.

Sijoittajakysynnän taso näyttää Rakennusteollisuuden mukaan korkealta jopa aiempien vuosien toteutumaan nähden. Asuntotuotanto on tänä vuonna kokonaisuudessaan kuitenkin edellisvuosia vähäisempää. Rakennusteollisuus kuvailee rakentamisen hidastumista maltilliseksi, sillä uusia asuntoja on Suomessa viime vuosina rakennettu paljon.

– Suuret vuokra-asuntoihin panostavat asuntosijoittajat näyttävät lisäävän investointejaan, kun omistusasuntojen kysyntä vaimenee. Kiinteistöt säilyvät edelleen houkuttelevina sijoituskohteina. Osalla sijoittajista epävarmuutta lisäävät kuitenkin suunnitelmat taloyhtiölainojen ja ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoitusten verotuskohteluun kaavaillut muutokset, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo toteaa tiedotteessa.

