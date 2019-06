Ranskalainen Loxam teki ostotarjouksen konevuokrausyhtiö Ramirentistä

Ranskalainen Loxam on tehnyt julkisen käteisostotarjouksen suomalaisesta konevuokrausyhtiö Ramirentistä.

Loxam tarjoaa Helsingin pörssiin listatun Ramirentin osakkeista yhdeksän euroa kappaleelta. Tarjous ylittää selvästi Ramirentin perjantain päätöskurssin, joka oli 5,44 euroa osakkeelta.

Ostotarjouksen mukainen Ramirentin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 970 miljoonaa euroa.

Ramirentin hallitus suosittelee yksimielisesti ostotarjouksen hyväksymistä, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Ramirentin kaksi suurinta osakkeenomistajaa, sijoitusyhtiö Nordstjernan ja suomalaisen Tallberg-konsernin emoyhtiö Julius Tallberg, ovat sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Myös Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja talousjohtaja Jukka Havia ovat sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Sitoumukset kattavat noin 32 prosenttia Ramirentin kaikista osakkeista.

Tarjousaika alkaa 19. kesäkuuta ja jatkuu kuukauden ajan. Kun Loxam on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Ramirentin osakkeista, se aikoo lunastaa loput osakkeet haltuunsa osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Tiedotteen mukaan Loxam on Euroopan suurin toimija konevuokrausmarkkinoilla muun muassa rakentamisessa ja teollisuudessa. Loxamin liikevaihto oli viime vuonna noin 1,5 miljardia euroa. Ramirentin viime vuoden liikevaihto on hieman yli 700 miljoonaa euroa eli suunnilleen puolet Loxamin liikevaihdosta.

STT

Kuvat: