Ranskan valtiovarainministeri: Euroalueen budjetista löytyi sopu – Suomi on suhtautunut varauksella Ranskan ajamiin suunnitelmiin

Euroalueen valtiovarainministerit ovat päässeet sopuun euroalueen budjetin periaatteista, kertoo Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire. Euroryhmä on vääntänyt asiasta kättä Luxemburgissa aamuyöhön asti venyneessä kokouksessa.

Suomi on suhtautunut Ranskan ajamiin suunnitelmiin varauksella. Myös muissa maissa kaavailut ovat herättäneet vastarintaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Hollannin tiukka vastustus hillitsi Ranskan aikeita. Ranskalla on ollut kunnianhimoisia suunnitelmia kerätä jäsenmailta lisärahaa ohi normaalin EU-budjetin.

Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.), joka osallistui euroryhmän kokoukseen ensimmäistä kertaa. Suomen tavoitteena on ollut varmistaa, ettei EU:n normaalin budjetin ulkopuolelle syntyisi sellaista kuluerää, josta olisi poliittisesti mahdotonta jättäytyä pois.

Euroalueen budjettia on perusteltu muun muassa kilpailukyvyn kohentamisella ja euromaiden yhteistyön syventämisellä.

– Teimme tänään sen, mitä meidän täytyi tehdä: loimme aidon euroalueen budjetin, sanoi Bruno Le Maire yli 12 tunnin neuvottelurupeaman jälkeen.

Euroryhmän puheenjohtajan Mario Centenon tiedottaja kertoi kokouksen päättyneen sopimukseen puoli viideltä aamulla.

Sovun sisällöstä on tarkoitus kertoa tiedotustilaisuudessa aamuyhdeksän jälkeen Suomen aikaa.

