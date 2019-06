Mökkeilyltä vaaditaan mukavuutta – työleirien aika on ohi

Kesämökkikauppa on lähtenyt tänä keväänä Salon seudulla hyvään vauhtiin. Ostajia kiinnostavat erityisesti rantamökit sekä meren äärellä sijaitsevat rakentamattomat tontit.

– Järvenrantamökkejä on jo myyty ja odotukset ovat korkeammalla kuin viime vuonna, korostaa somerolainen kiinteistönvälittäjä Ismo Kajaani Lounaismaan OPKK:sta.

Kiinteistökolmion salolainen yrittäjä Olli Lehti toteaa samaa:

– Selvästi on vilkkaampaa kuin viime vuonna, vaikka kausi on vasta alkamassa. Olemme myyneet mökkejä Suomusjärveltä, ulkomereltä ja kaikkea siltä väliltä. Teijo käy kaupaksi kohtuullisen hyvin.

Viime vuonna mökkikauppa oli hiljaisempaa kuin edellisvuonna. Esimerkiksi Somerolla rantamökeistä tehtiin puolet vähemmän kauppoja kuin vuonna 2017.

– Rantatontit kiinnostavat, mutta kuivan maan mökit eivät niinkään, joten niiden hinnat ovat laskeneet reippaasti alle 50 000 euron. Rakentamattomia tonttejakaan ei ihmeemmin kysellä, Kajaani kertoo.

Lehti sanoo, että rakentamattomien tonttien kysyntä painottuu meren rannoille.

Someron kesämökeistä ovat kiinnostuneet paikallisten lisäksi Tampereen, Turun, Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun asukkaat. Lehti sanoo Salon lomapaikkojen ostajien tulevan lähinnä pääkaupunkiseudulta. Ismo Kajaani tietää, että tuntia pidempää mökkimatkaa ei juuri haluta ajaa.

– Kaksi tuntia on ihan maksimi, hän huomauttaa.

– Ostajat haluavat mielellään omakotitasoista mökkiasumista. Mökkeilystä haetaan helppoutta eikä työleirejä. Mökillä pitää olla sähkö, vesiasiat kunnossa ja kohtuullinen tie perille, Kajaani luettelee ostajien vaatimuksia.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna keskimääräinen matka kodin ja kesämökin välillä oli 92 kilometriä. Uudellamaalla asuvat ajavat muita pidemmälle, sillä heidän mökkimatkansa keskiarvo oli 167 kilometriä ja muiden 64 kilometriä.

Olli Lehti sanoo, että ostajat etsivät kesäpaikkoja hinta edellä.

– Hinta määrittelee paljon. Vaatimaton mökki lähtee vaatimattomalla hinnalla. Siitä huolimatta kuivan maan mökit eivät pahemmin kiinnosta ostajia, hän kertoo.

Maanmittauslaitos pitää kiinteistökauppojen hintatilastoa. Sen mukaan rakennettujen rantatonttien keskihinta Salon yleis- ja rantakaavojen alueilla oli viime vuonna noin 185 500 euroa ja kaavoittamattomilla haja-asutusalueilla 116 600 euroa. Somerolla rantaan rajoittuvien lomakiinteistöjen keskihinta oli 142 600 euroa.

Kuivan maan mökkikiinteistöjen keskihinta oli Salon kaava-alueilla noin 82 000 euroa ja haja-asutusalueilla 48 000 euroa. Somerolla vastaavat hinnat olivat 67 000 euroa ja 41 000 euroa.

Kemiönsaaren kaavoitettujen rantojen lomakiinteistöt vaihtoivat omistajaa keskimäärin 174 000 eurolla, kuivan maan kaavoitetut lomakiinteistöt 86 000 eurolla ja haja-asutusalueiden 60 000 eurolla. Sauvossa rantatonttien keskihinta oli 170 800 euroa. Koskella myytyjen kuivan maan mökkien keskihinta oli 22 500 euroa.

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna kaikkiaan 509 800 kesämökkiä eli 2 600 enemmän kuin edellisvuonna. Uudistuotannon lisäksi vakituisessa asuinkäytössä olleita rakennuksia muutettiin vapaa-ajan asunnoiksi.

Kesämökkirakentaminen on hidastunut jatkuvasti. Eniten mökkikanta kasvoi 1970- ja 1980-luvuilla. Vielä 1990-luvun alussa valmistui vuosittain noin 8 000 uutta kesämökkiä, mutta viime vuosina rakentamisvauhti on jäänyt puoleen siitä.

Varsinais-Suomeen on 2000-luvulla rakennettu noin 400 vapaa-ajan asuntoa vuodessa. Kesämökkien keskikoko on 49 neliötä, mutta uudet ovat vanhoja suurempia: 2010-luvulla rakennettujen keskikoko on 71 neliötä.

Monessa kunnassa kesäasukkaat kaksinkertaistavat kunnan väkimäärän kesäisin. Kemiönsaaressa ja 63 muussa kunnassa on enemmän mökkejä kuin vakinaisesti asuttuja asuntoja.

Maakunnista eniten mökkejä sijaitsee Varsinais-Suomessa, jossa niitä on 50 000. Suomen mökkivaltaisin kunta on Kuopio, jossa oli viime vuonna 10 800 mökkiä. Seuraavaksi eniten mökkejä oli Mikkelissä (10 536), Paraisilla (8 820), Lohjalla (8 516) ja Savonlinnassa (8 455). 7 071 kesämökin Salo sijoittui kahdeksanneksi ja 4 836 mökin Kemiönsaari sijalle 13.