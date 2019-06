Rikollisorganisaatiota epäillään kansalaisuudettomien ihmisten salakuljettamisesta Hongkongista Suomeen – neljä ihmistä tuli Helsinki-Vantaalle väärennetyillä Taiwanin passeilla

Rajavartiolaitos epäilee rikollisorganisaatiota kansalaisuudettomien ihmisten salakuljettamisesta Suomeen. Helmikuussa neljä ihmistä saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle ja heillä huomattiin olevan väärennetyt Taiwanin passit. He olivat lentäneet Suomeen Hongkongista, kertoo tutkinnanjohtaja Markus Paljakka Rajavartiolaitoksesta.

Salakuljetetut ihmiset hakivat Suomesta turvapaikkaa ja heidät sijoitettiin vastaanottokeskukseen. Paljakan mukaan kaikki neljä ovat täysi-ikäisiä, mutta hän ei halua kommentoida sukupuolia tai ikiä tarkemmin.

Maaliskuussa Suomeen pyrki viides kansalaisuudeton ihminen, jonka hallusta Tulli löysi Helsinki-Vantaalla neljä väärennettyä Taiwanin passia, jotka täsmäsivät aiemmin helmikuussa Suomeen pyrkineiden vääriin passeihin.

– Mies on tullut Suomeen tarkoituksenaan tuoda näitä matkustusasiakirjoja heille (neljälle salakuljetetulle) ja sitten jatkaa matkaa, Paljakka sanoo STT:lle.

Mies pidätettiin ja vangittiin epäiltynä törkeän maahantulon järjestämisestä. Mies oli Paljakan mukaan tulossa Ateenasta.

Kansalaisuudettomuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen ei voi saada kotimaastaan matkustusasiakirjoja. Paljakan mukaan tällaisilla ihmisillä on usein jonkin toisen maan asiakirjoja.

– Rikoksesta epäillyllä oli oleskeluoikeus ilmeisesti Ranskassa, Paljakka sanoo.

Suomesta Viroon matkustaneilta löytyi Macaon passit

Maaliskuussa kaksi Hongkongista salakuljetettua ihmistä jätti saapumatta takaisin vastaanottokeskukseen ja katosi. He ovat Rajavartiolaitoksen mukaan poistuneet Suomesta.

– Kadonneet Suomesta on meidän oletus tällä hetkellä. Emme ole kyenneet tavoittamaan heitä, Paljakka sanoo.

Pian Rajavartiolaitos sai ilmoituksen, että kaksi muutakin ovat jättäneet ilmoittautumatta keskukseen. Kaksikon selvitettiin olevan lautalla matkalla Tallinnaan, mistä heidät otettiin kiinni. Kiinnioton yhteydessä paljastui, että he olivat matkustaneet Tallinnaan väärennetyillä Macaon passeilla. Macao sijaitsee Etelä-Kiinassa ja se on Hongkongin tavoin erityishallintoalue.

Macaon passit ovat Rajavartiolaitoksen mukaan peräisin toiselta jutussa epäillyltä ihmissalakuljettajalta. Rikollisorganisaation epäillään lähettäneen hänet ensimmäisen passien toimittamisessa epäonnistuneen miehen perään.

Uusi epäilty oli matkustanut Istanbulista Tallinnaan ja Tallinnasta Lappeenrantaan. Viranomaiset eivät tavoittaneet häntä, mutta hänet on tunnistettu ja hänestä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.

Rikollisorganisaatio poikkeuksellisen ammattimainen

Paljakan mukaan tapauksesta tekee poikkeuksellisen rikollisorganisaation tehokkuus ja ammattimaisuus. Paljakka ei kommentoi tarkemmin, millainen tai mistä päin johdettu rikollisorganisaatio on kyseessä.

– Esitutkinta on vielä kesken, joten en halua mennä sen tarkempiin yksityiskohtiin.

Ryhmään epäillään kuuluvan useita salakuljettajia ja sillä on kyky tuottaa lyhyessä ajassa korkeatasoisia väärennettyjä asiakirjoja.

– On hirveän vaikea lähteä arvioimaan millaiset resurssit milläkin rikollisorganisaatiolla on, mutta hinta, joka näistä (salakuljetusmatkoista) maksetaan, voi olla hyvinkin suuri.

Paljakan mukaan yhden matkan hinta voi olla tuhansia tai jopa 10 000 euroa. Ihmiset ostavat matkoja velaksi, tai sitten niitä rahoittavat jo Euroopassa olevat sukulaiset.

STT

Kuvat: